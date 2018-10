Revelan oscuro pasado de JC Chávez

De acuerdo con la “verdadera historia” del boxeador mexicano, relatada en un libro por su hermano Rodolfo, el pugilista inhaló cocaína en una visita al Vaticano, en 1995

Julio César Chávez consumió cocaína en el mismo baño del Papa Juan Pablo II.

En sus vacaciones por Europa, Chávez tenía la intención de conocer al entonces líder de la Iglesia Católica, y pidió a su equipo de colaboradores que hicieran lo necesario para conseguirle una reunión con el Papa.

“Quiero que me reciba en el Vaticano, en privado. Quiero ver al Papa”, decía el ex pugilista a sus allegados, como se lee en el libro que fue escrito por Javier Cubedo, en base a la información del hermano de Julio César.

Una vez que logró que lo recibiera Juan Pablo II, Chávez fue objeto de elogios por parte de su Santidad.

“Bienvenido, Julio, es un honor para mí que me honres con tu visita, hijo2, le dijo el Papa al boxeador, quien agradeció el gesto con un abrazo.

Según lo que se lee en el libro, Chávez pidió al Papa permiso para conocer su recámara, y una vez adentro, le pidió prestado el baño, donde sacó de su bolsillo un sobre con cocaína que inhaló.

“Discúlpame, Diosito”, dijo Chávez entre dientes, antes de entrar al sanitario, de acuerdo con el relato en la publicación.