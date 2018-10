Preocupa salud de Maradona

A 12 días de cumplir 58 años, sobre el técnico argentino hay versiones acerca de un posible padecimiento de artrosis en las dos rodillas

A 12 días de cumplir 58 años la salud de Diego Armando Maradona ha vuelto a despertar incertidumbre luego de los problemas que presenta el argentino para desplazarse.

Maradona c amina casi encorvado al lado de su auxiliar Luis Islas y su paso cansado es más consecuencia de alguna dolencia que de los kilos de más en su anatomía, lo cual ha causado que aparezcan versiones acerca de un posible padecimiento de artrosis en las dos rodillas.

Desde su primer entrenamiento con los Dorados, “El Pelusa” mostró dificultades en su movimiento de cadera y aunque los trascendidos no han sido confirmados por el cuerpo médico del equipo, es un hecho que está alejado de la buena condición física.

Además de las lesiones sufridas como futbolista profesional y de los abusos de drogas y alcohol por años, algo reconocido por el ex jugador, Maradona sufrió infiltraciones de manera regular cuando fue el mejor jugador del mundo y hace más de 20 años fue tratado con cortisona para aliviar dolores, lo cual suele dejar secuelas, según los médicos.

Los antecedentes de Maradona delatan la mala salud del ahora entrenador, con un historial plagado de padecimientos, de hipertensión en 1997, del corazón en el 2000 y después, de infección pulmonar en el 2004, de obesidad en una parte de su vida, y de insomnio.

Aunque en el 2005 el jugador retirado se sometió a una operación de bypass gástrico, luego aumentó de peso y volvió a someterse a una operación.

En el pasado Mundial de Rusia 2018 Diego estuvo a punto de un desmayo, después de lo cual había mantenido un semblante aceptable en México, donde fue contratado el mes pasado para dirigir a los Dorados con los cuales lleva tres victorias y una derrota en la Liga de Ascenso.

Esta situación ha aumentado la preocupación acerca de la salud y está por ver si el jugador retirado o su equipo se pronuncian en las próximas horas sobre el particular.

El próximo sábado el argentino estará en el banquillo en el partido en el que los Dorados, octavos de la clasificación, visitarán a los Mineros de Zacatecas, colocados en el tercer puesto, a los cuales están obligados a vencer para no salir de la zona de Liguilla.