‘La Llorona’ su leyenda cobra vida en aterrador tráiler

Ya está aquí el primer y aterrador tráiler de La Llorona (The Curse of La Llorona), el nuevo filme de terror producido por James Wan, creador de las sagas Expediente Warren, Insidious o Saw, que lleva a la gran pantalla la oscura leyenda del folclore latinoamericano que habla de una mujer fantasmal, un alma en pena que llora por sus hijos perdidos, a los que asesinó, y acecha a otros pequeños.

Linda Cardellini (Dos padres por desigual) es la protagonista de este relato ambientada en los años setenta. Allí encarna a una viuda que intenta sacar adelante a sus dos hijos.

En su camino, a través de uno de los casos que aborda en su trabajo, se cruzará una presencia sobrenatural que aterrorizará a su familia.

Completan el reparto del filme dirigido por Michael Chaves, Patricia Velásquez (Cazadores de mentes), Sean Patrick Thomas (La fuente de la vida), John Marshall Jones (Atrapada entre dos hombres), Madeleine McGraw (Ant-Man y la Avispa) y Raymond Cruz (Breaking Bad).