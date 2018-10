La contaminación afecta nuestro cerebro (envejecimiento cerebral)

La contaminación afecta algo más que solo nuestros pulmones. Una investigación afirma que el aire contaminado puede causar daños en el cerebro, ocasionando deterioro cognitivo.

De acuerdo a un estudio de investigación publicado en Proceedings for the National Academy of Sciences (PNAS) , la exposición a largo plazo de aire contaminado, puede afectar la capacidad mental y para comprobarlo realizaron pruebas verbales y de matemáticas.

La investigación analizada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), realizaron un mapeo de puntajes en pruebas cognitivas de alrededor de 32 mil personas mayores de 10 años y su exposición a la contaminación, a corto y largo plazo.

En los resultados de investigación, encontraron que estas pruebas verbales y de razonamiento matemático, salieron con menor puntaje al aumentar la exposición acumulativa a la contaminación. Sobre todo las de matemáticas y en el caso de las pruebas verbales, las personas con menor grado de educación y hombres mayores, son lo que presentaron menor puntaje.

El autor del estudio Xiaobo Zhang de la Universidad de Beijing menciona que el daño en la contaminación del aire ocasiona un envejecimiento al cerebro, lo que probablemente repercuta a nivel económico y de salud a nivel mundial, pues el funcionamiento cognitivo es esencial para realizar actividades diarias y toma de decisiones.

Recomendaciones para protegerte del aire contaminado:

Si hay alerta de altos niveles de contaminación en el aire (contingencia ambiental), lo ideal es que no salgas de casa, ni realices actividades al aire libre. Si es necesario que salgas, de preferencia en la mañana y el noche, pues si sales a medio día, el sol intenso hace que la contaminación se eleva aún más.

Si sales, utiliza cubre bocas para protegerte

Instala un filtro de aire en casa que ayude a bloquear la contaminación

No fumes, no hagas fogatas, ni utilices chimeneas

Aumenta a tu dieta diaria vegetales y frutas con vitamina A, C, E, pues te brindarán protección natural al organismo.

Ahora ya sabes, si quieres evitar el envejecimiento cerebral, debes tomar todas las medidas para proteger a tu organismo de la contaminación ambiental.

