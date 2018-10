‘Halloween’ busca espantar a la competencia en la taquilla

La película Halloween, la resurrección de una de las franquicias de terror más populares del cine, es el principal estreno del fin de semana en la cartelera estadunidense, y, según los pronósticos de la industria, podría superar los 60 millones de dólares en su debut.

La cinta es una secuela directa del clásico de John Carpenter estrenado en 1978 y permite a Jamie Lee Curtis retomar el papel con el que debutó en el cine: la sufridora Laurie Strode, que vuelve a ser acechada por el enmascarado Michael Myers, uno de los villanos más icónicos del séptimo arte, en la localidad de Haddonfield.

El filme, dirigido por David Gordon Green, cuenta con un guión obra de Danny McBride y el propio Green con el que han decidido ignorar todas las continuaciones rodadas previamente.

Además, se estrena la cinta Can You Ever Forgive Me?, que podría llevar a los Oscar a Melissa McCarthy y Richard E. Grant por sus respectivos papeles.

La película, dirigida por Marielle Heller, cuenta la historia de una biógrafa de celebridades que cambia su vida por completo cuando comprueba que las tendencias actuales están muy lejos de sus propios gustos.

También llegan a las salas los dramas Mid90s y What They Had.

Mid90s, el debut como director de Jonah Hill, cuenta la historia de Stevie, un adolescente que a mediados de la década de 1990 pasa el verano entre los problemas que vive en casa y las nuevas amistades que conoce en una tienda de monopatines.

Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges y Na-kel Smith aparecen en la obra.

Por último, What They Had, de Elizabeth Chomko, se centra en la figura de Bridget (Hilary Swank), una mujer que regresa al hogar familiar para cuidar de su madre enferma y no puede evitar múltiples discusiones relacionadas con su hermano y su padre.

Michael Shannon, Blythe Danner y Robert Forster completan el elenco.