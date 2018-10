“Hablar con un pony”, la nueva “medicina” que los médicos de Escocia recetan a sus pacientes

¿Cuántas veces has ido a una consulta médica por un dolor de cabeza o por gastritis? Seguro en casi todas las ocasiones has escuchado la frase “es por estrés” y te has ido con kilos enteros de medicina a casa resignándote a que el malestar no desaparecerá.

Pues en Shetland, Escocia esto no les volverá a suceder pues el gobierno de la región aprobó una medida para que los profesionales de la salud puedan recetar a sus pacientes el contacto con la naturaleza como tratamiento. Así que pueden ir y decirle a su jefe: “lo siento, por orden médica tengo que ir unos días al mar”.

El curioso programa busca reducir la presión arterial, la ansiedad y aumentar la felicidad para las personas con diabetes, enfermedades mentales, estrés, enfermedades cardíacas y otras.

Pero la cosa no termina ahí; los pacientes no sólo recibirán la recomendación sino que para este fin se creo un folleto especial con “recetas de naturaleza” que incluye extrañas y divertidas opciones para mantener ocupado a alguien hasta por un año.

Entre las recomendaciones esta “sumir tu rostro en el pasto”, tocar el mar, hacer un hotel para insectos, pasear a un perro “prestado”, observar a un gusano, mirar una nube y (el mejor de todos) hablar con un pony.

Los beneficios de convivir con la naturaleza son reales y está comprobado que ayuda a mejorar el sistema inmunológico, a mitigar los síntomas de la depresión, reducir la presión arterial, etc. De hecho, pasar 90 minutos al aire libre en un área boscosa disminuye la actividad en la parte del cerebro asociada con la depresión.

Fuente: SDP noticias