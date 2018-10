Despierta Vega interés de varios equipos

El atacante de Toluca ha sido titular en los 12 partidos del Apertura 2018 y suma tres goles, tras haber debutado ya desde el Clausura 2016

El delantero mexicano Alexis Vega está bajo la mira de varios clubes, aseguró Francisco Suinaga, presidente deportivo de Toluca, en entrevista.

“Hubo pláticas, con muchos clubes, pero todavía no hay nada cerrado con ninguno. Hay muchas pláticas”, comentó el dirigente del cuadro choricero.

Suinaga no negó que Chivas sea uno de los equipos más interesados, pero aseguró que no sólo es el cuadro tapatío el que desea hacerse de los servicios del joven ariete.

Los delanteros mexicanos escasean cada vez más, por lo que Vega ha despertado el interés de equipos dentro y fuera del País.