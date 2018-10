Solicita familia ayuda para joven de 16 años tras sufrir un accidente laboral

Dany Ortega

Jorge Esteban Hernández Torres requiere dinero para costear una tobillera ortopédica y dos radiografías

Una familia de escasos recursos solicita la ayuda de la comunidad para poder costear una tobillera ortopédica y dos radiografías para Jorge Esteban Hernández Torres, de 16 años, quien se accidentó en una motocicleta del trabajo.

Lucía Flores Ochoa, madre del afectado, dijo que cada radiografía cuesta 310 pesos, sin embargo desconoce el precio de la tobillera.

Explicó que el menor de edad trabajaba como garrotero en el restaurante “Los Arbolitos”, ubicado sobre el bulevar Navarrete y Solidaridad, pero el 6 de agosto le ordenaron que acomodará las motocicletas que se encontraban fuera del establecimiento, y al salir se estrelló contra un automóvil.

“Cuando iba a salir del trabajo me mandaron a meter las motocicletas dentro del restaurante pero nunca había manejado, aun así lo hice porque necesitamos el dinero, y pues al prenderla vi que iba rumbo al bulevar entonces opte por meterme a un estacionamiento y fue ahí cuando me estrellé contra un carro, entonces me cayó la moto encima del pie”, relató el joven.

Asimismo, dijo que el 11 de agosto mediante una operación le reconstruyeron el tobillo izquierdo, no obstante, mencionó que no contaba con seguro por parte de la empresa, la cual hasta el momento no le ha brindado ayuda.

Las personas interesadas en brindar el apoyo pueden acudir a la calle Iglesias sin número de la ampliación El Ranchito, puesto que no cuentan con un celular en donde localizarlos.