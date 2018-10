Rechazan con consulta alza a la tarifa

Rechazan con consulta alza a la tarifa…Y ahora sí que no se necesita ser ¡brujo! para adivinar lo que iban a responder los que usan los camiones urbanos en esta Capital, en la consulta pública que recién les hicieran en conjunto los de la Unión de Usuarios y la asociación Vigilantes del Transporte, tocante a que en su mayoría rechazaron la posibilidad de un aumento a la tarifa. De ese pelo.

Eso en primer lugar porque de manera natural a nadie le gusta pagar más en nada y en segundo porque en lo que respecta a ese servicio transporteril que ha venido a menos, ciertamente que hoy por hoy no vale lo que cobran por él, como son los $8 y $9 pesos por transportada, de ahí que 50 mil 548 de los 56 mil encuestados, es decir, un 90.25%, se opusieran a un incremento tarifario y no es para menos. ¡Tómala!

Por lo que a grandes rasgos o en el aspecto principal así estuvo el resultado de esa consultada presentada por el dirigente de la UU, Ignacio Peinado Luna, misma que fuera levantada durante dos semanas, del miércoles 26 de septiembre, al miércoles 10 de octubre, la cual representa poco más de una quinta parta de los 250 mil pasajeros que a diario utilizan ese sistema para trasladarse. Así la exhibida.

Y es que es una encuesta que constaba de cinco preguntas, como el ¿estaría dispuesto a pagar una mayor tarifa en el transporte público a pesar de sus condiciones y su calidad en el servicio?, la que obvio tuvo un rotundo ¡¡no!!; así como la de ¿Crees que el Gobierno del Estado de Sonora debería buscar otras alternativas donde se mejoren las unidades, rutas, tiempos de espera y se dé un servicio digno al usuario?

Como tercera interrogante estaba la que decía: ¿Estarías de acuerdo a que se analice la posibilidad de que se dé un ajuste a la tarifa de transporte una vez que se preste el servicio con calidad, encendido de aire acondicionado en todas las unidades, cumplimiento de horarios, camiones nuevos y buen trato por parte de los operadores?, respondiendo que sí 37 mil 185 personas, equivalente al 66.40%. ¡Órale!

Mientras que la que cuestionaba que si creían que el Gobierno del Estado de Sonora debería de seguir pagando subsidios a las empresas del transporte en esta Ciudad del Sol para los estudiantes, 49 mil 265 estuvieron a favor, que son el 87.67%; rematando con la de ¿Consideras que el Gobierno del Estado debe retirar las concesiones?, por lo que así estuvo el saldo arrojado “al pulso que le tomaran” a esa actividad.

Al ser un sondeo que refleja el sentir “ciudadano” y del pasaje, con referencia a esa prestación pública que en los últimos años tocara fondo, por más dinero que le invirtieran, vía los concesionarios, de ahí que terminaran por requisarles o quitarles los ruleteros, como lo denota el que a la fecha haya un déficit de 95 unidades, porque de las 375 que debería circular, únicamente hay 280. ¡Pácatelas!

Es por eso percepción que dejara esa opinión generalizada, de que ahora deben hacerse las cosas al revés, como es el que antes de estirar la mano para exigir un aumento en el costo del boleto, primero hay que mejorar esas llevadas y traídas, después de que con los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictusha), simplemente no funcionara esa estrategia. ¡Vóitelas!

Sin avance caso de agentes asesinados…Con la ya ni tan novedad, de que en el que no han avanzado gran cosa, es tocante al sonado caso del ataque por parte del “Narco” perpetrado en Guaymas, donde el pasado 4 de octubre un comando armado acribillara a 5 agentes municipales, pues según lo ventilado por el delegado de la PGR, Darío Figueroa, apenas han detenido a unos narcomenudistas. ¡Zaz!

Porque con todo y que fuera atentado que conmocionara a los sonorenses, es hora de que aún no han arrestado a ninguno de los sicarios participantes, después de que con una sospechosa facilidad que espanta, se les “pelaran” de ese puerto, que sólo tiene una calle principal que lo parte en dos, aunado a que cometieran esa agresión al mediodía, sobre la avenida Serdán, es decir, en la hora de más tráfico.

De tal forma que así de lentas e infructuosas han estado las investigaciones de los de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que participan alrededor de 20 polizontes de la Policía Federal Ministerial, así como cuatro ministerios públicos federales, porque a pesar de los más de diez cateos que han implementado, solamente han puesto tras las rejas a unos simples “tiradores” de droga. ¡Ñácas!

Lo anterior para más que el poder de reacción que tuvieran los uniformados de la Policía Municipal hermosillense, que un día después de esos hechos en la localidad porteña, aquí sí arrestaran a cinco pistoleros que se presume que igual rafaguearon y asesinaron a un integrante de esa corporación que andaba de civil, en un suceso ocurrido en la colonia Arcoíris, lo cual todavía está por determinarse.

Ante lo que intuyen que van pa´ largo las indagaciones y con la probabilidad de quedar impune ese multihomicidio de Enrique Alamillo Romero, de 46 años; Marlon Isaías Dueñas, de 39; Dulce Alejandra Rojo Nava, de 20; Pedro Corral Velásquez, de 27; y Abraham García Coronado, de 51 años, por a todas luces no percibirse adelantos reales de lo que son los sabuesos “federicos”. De ese tamaño.

Adelanta ¡una buena! el de Economía…Pa´ que vean el que como Sonora le sigue interesando al sector empresarial de todo los niveles, ahí tienen la buena nueva que acaba de destapar el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, de que en la Entidad se podría instalar un consorcio dedicado al almacenamiento de gasolina, como es la empresa Zapata de la Ciudad de México. ¡Qué tal!

Y si bien todavía no hay una fecha determinada para concretar ese proyecto de inversión, por aquello de que todavía “lo están madurando”, como expresara Vidal Ahumada, pero ya se habla de que ese depósito podría quedar ubicado en el Norte y Sur de la región sonorense, que es donde actualmente se ha detectado que hay necesidad de abasto, porque lo que es PEMEX-Guaymas provee al Centro y Sur del Estado.

Es por lo que el promotor económico del Gobierno estatal ponderara, que el contar con un almacenaje de esa clase de carburante le daría más tranquilidad al sector productivo, al saberse que ya habría un “stock” de ese combustible por más tiempo, porque en la actualidad el promedio en cuanto a ese suministro es por alrededor de tres días, por lo que con eso aumentaría esa capacidad. Ni más ni menos.

Toda vez que es una modalidad de resguardo gasolinero que es resultado de la llegada de las nuevas marcas de esos expendios por estos lares, después de la liberación de ese mercado y los respectivos precios, para terminar con el monopolio de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de ahí el porque la zona sonorense sea por demás estratégica, por colindar con EU, que es de donde se importará ese producto.

Casi por nada es que el mismo Vidal ya augurará una buen panorama para el cierre del año e inicio del 2019, por anteriormente también dar a conocer que en la actualidad cuentan con alrededor de diez proyectos de atracción de inversiones de diversas compañías, las cuales están en vías de llegar, si es que “del plato a la boca no se cae la sopa”, de ahí que esperen concluir el 2018 con 22 mil nuevos empleos.

Es de las que “tira la piedra” alcaldesa…La que vaya que no se va salvar de que el echen en cara, que es de las que ¡tira la piedra y esconde la mano!, es la alcaldesa emanada de Morena, Célida López, por la manera muy “volada” en que ventaneara al hermano del ex alcalde priísta, Manuel Ignacio “El Maloro” Acosta, dizque por haber sido beneficiado con contrato$ de Agua de Hermosillo (Aguah).

Si analiza que López Cárdenas no diera mayores detalles de ese señalamiento, porque ni el nombre del carnal de Acosta Gutiérrez ventiló, pero lo que es Juan Pablo Acosta, su consanguíneo, luego luego se hizo el aludido y saltó al ruedo a través de las redes sociales o el twitter, para aclarar que él no tenía nada que ver en esos presuntos “enjuagues” o el que fuera uno de los principales proveedores de Aguah.

Pero cualquiera que sea el caso, lo que es la hoy munícipe originaria de Puerto Peñasco, así que está “agitando las aguas” en esa área, al dejar entrever que Manuel Ignacio pudo haber favorecido a sus familiares durante su trienio, por de a cómo Célida dijera que su carnal anda muy preocupado cobrando en el organismo operador, cosa que ahora tendría que demostrar con “los pelos de la burra en la mano”.

No obstante y que la duda ya quedara, con relación a esa temeraria aseveración que hiciera la “Presimun” ex panista y ahora morenista, pero sin aportar ninguna prueba, por lo que así está su falta de seriedad, al suponerse que debió hacerlo público una vez que interpusiera la consabida denuncia y con las evidencias de rigor, para que no quedara como ahora, como es a nivel de puros asegunes. ¿Qué no?

Pues por más que entrando y entrado amenazara con que presentaría las respectivas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, en caso de tener indicios de probables daños patrimoniales, incluso contra el propio “Maloro” Acosta, lo único verídico es que hasta hoy se la ha llevado “asustando con el petate del muerto”, por no haber aportado mayores elementos, que no sean los de lengua que se lleva el viento.

