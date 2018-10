No me inmutó que Noroña me gritara “amante de Ahumada”: Rosario Robles

Rosario Robles, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se dijo tranquila ante las expresiones que le lanzó el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien le gritó “amante de Carlos Ahumada”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la funcionaria dijo que toma los dichos como de quien viene.

“Para mí venía de alguien que no tiene calidad moral. No me inmutó en lo absoluto, ni me inquietó”, externó Robles Berlanga, quien escuchó los reclamos en San Lázaro de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano, sobre su supuesta participación en la llamada “Estafa Maestra”.

Al respecto, afirmó que se mantuvo tranquila pues sabía que “me iba a enfrentar en a ese tipo de situaciones”, no obstante, dijo que son acusaciones sin pruebas y mediáticas.

“Aclarando, las acusaciones han sido mediáticas y no han sido sustentadas sobre mi persona. El asunto es que es la única dependencia (Sedesol) en la que se han personalizado las acusaciones”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria, “hubo diputados que sin una prueba hablaron de corrupción y les dije que si las tenían fuéramos al Ministerio Público a presentarlas, ‘yo los acompaño’ , les dije”, precisó.

Robles Berlanga apuntó que, “en primer lugar, en esta investigación (La Estafa Maestra, realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,) se involucra a varias instituciones de gobierno y universidades; se tomó una decisión editorial, de que se pusiera mi nombre y mi cara, que fue lo que yo reclamé”.

Agregó que “no hay un solo vínculo que relacione a funcionarios de Sedesol y a mi persona en la ‘Estafa Maestra’ . Como lo dije ayer, los medio hacen su chamba, tienen una información y hacen su trabaja, pero si por publicaciones mediática fuera, como les dije ayer, no tendríamos un próximo canciller, Marcelo Ebrard”.

Cabe recordar que el caso conocido como la “Estafa Maestra” es un reportaje periodístico que habla sobre la desaparición de más de 3 mil millones de pesos en un esquema que involucró a universidades públicas y empresas fantasma cuando Rosario Robles era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La funcionaria señaló que cuando entregue la batuta al próximo gobierno, permanecerá en México y que no se va a esconder.

“Me quedo en México, me iré unos días de vacaciones. No me voy a esconder”, comentó Robles, quien tono de broma por las declaraciones de Noroña se dijo “amante de México”.

Fuente: SDP noticias