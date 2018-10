Niurka revela quién le robó sus redes sociales

Niurka advirtió a sus seguidores que temporalmente no contará con redes sociales debido a que la persona que las manejaba le robó el acceso a ellas.

Mediante un comunicado, manifestó: “Niurka no tendrá redes sociales oficiales hasta nuevo aviso, debido al robo de contraseñas de acceso por parte de Erick Sánchez Muñoz, quien se desempeñaba como editor del canal de YouTube y administrador de sus redes sociales”.

Mientras que vía Instagram culpó a su ex editor de quedarse sin redes: “tiene un problema grave de personalidad, de bipolaridad, pobrecito necesita la atención, y si no se la das te cierra el canal, ¡increíble, caras vemos, corazones no sabemos!”

No obstante, mediante las historias de Instagram de la cuenta @niurkamarcosof, Erik rápidamente se defendió: “Lo único que hice fue apoyar, desvivirme, y darle todo de mí. Esta mujer cuando ya no me necesito me me botó. Este Instagram y el canal de YouTube, ella ayer me dijo que no los quería, que borrara toda su información, todas sus fotos y pues no hay nada de ella por eso, nada que ver cómo ella lo cuenta. Ella es una mujer que a huevo tienes que hacerlo todo a la hora que ella quiere porque se siente la estrella, y pues no, a mí me molestó mucho que meta a mi familia porque soy mayor de edad”.

Fuente: SDP noticias