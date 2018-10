Nada oficial sobre elección de dirigentes petroleros, afirma senadora de Morena

Hasta el momento no hay nada oficial en cuanto a la elección de los dirigentes de 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), afirmó la senadora por el Movimiento Regeneración Nacional (Morenal), Claudia Balderas.

Agregó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no le había entregado el resolutivo, por lo que no podía confirmar que este miércoles votarían los trabajadores petroleros.

“Hasta el día de ayer no me habían entregado el resolutivo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta ahora no hay nada oficial”, comentó a Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

De acuerdo con Balderas, todo lo que se ha dicho al respecto “es mediático”, por lo que reiteró que para confirmarlo necesita “una certeza jurídica que avale que la Secretaría del Trabajo está de acuerdo”.

Fuente: SDP noticias