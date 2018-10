Ligan Charros triunfos sobre Naranjeros

El equipo de Jalisco ganó ayer por pizarra de 8-5 y se agenciaron la serie ante el club hermosillense

Will Oliver llegó directo a la loma y tuvo un debut de ensueño al apuntarse su primer triunfo de la temporada. Los Charros ganaron8-5 y se agenciaron la serie ante los Naranjeros.

El derecho trabajó cinco entradas, en las que recibió siete imparables, cuatro carreras y recetó tres ponches.

La ofensiva respaldó a su abridor y Niko Vásquez se fue de 4-3 con tres carreras anotadas.

Los Charros aprovecharon la primera entrada para maltratar la serpentina de Josh Smith. Siete hombres le batearon a los sonorenses, con un saldo de cuatro carreras, tres patrocinadas por un vuelacercas de Japhet Amador, que se llevó por delante a Manny Rodríguez y a Amadeo Zazueta.

Hermosillo tuvo una ligera reacción en la parte baja, en los spikes de Eric Young.

Ya con la ventaja, el abridor Will Oliver navegó en aguas tranquilas durante la segunda entrada, que retiró en fila.

Niko Vásquez trajo una carrera más en el segundo rollo para el 5-1 y en el tercero Naranjeros anotó el 5-2.

El cuarto capítulo dejó dos carreras más para Jalisco y una para Hermosillo, y ya la pizarra iba 7-3.

Will Oliver terminó su labor en cinco entradas y un tercio y en ese rollo, cayó la quinta de los visitantes, ya a la cuenta de Jeff Ibarra.

Pero Niko Vásquez todavía traía pólvora y timbró la octava en el cierre de la sexta entrada y el Estadio Panamericano estallaba en júbilo.

A cuentagotas llegaba la quinta carrera de la visita, pero el bateo y el pitcheo hicieron el match perfecto para sellar el triunfo de Jalisco por 8-5.

Esta noche la novena de “El Chapo” Vizcarra buscará la barrida y Vince Molesky debutará en el equipo con la apertura del tercero de la serie.