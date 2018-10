José José desmiente estar secuestrado por su hija

A varias semanas de que se rumorara que José José estaba secuestrado por su hija Sara, el cantante envió un comunicado para derribar el supuesto.

Mediante un audio publicado en Facebook y YouTube, El Príncipe de la Canción dijo encontrarse bien gracias a los cuidados de Sarita.

“Quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, y eso no es cierto amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor”, cita.

“Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos, como debe de ser, así que, por favor, sepan que estoy muy bien y en mi casa, con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo, Dios los bendiga amigos. José José”.

Fuente: SDP noticias