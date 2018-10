Censurable comentario misógino de obispo de Guerrero

Que lamentable que alguien que debería de promover la reconciliación y mostrar empatía a las víctimas, trátese de hombre o mujeres, cuestione a las féminas asesinadas “por no andar en catedral”.

Y nos referimos a las declaraciones que hizo el obispo de Chilpancingo-Chilpa, en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, quien prácticamente culpó a las mujeres de ser víctimas de la violencia.

“Honestamente lo voy a decir, ¿cuántas mujeres de estas, asesinadas, no andaban precisamente en misa, ni andaban en la catedral”, manifestó el prelado durante una entrevista con un medio de comunicación de aquella localidad.

Sabemos que en ocasiones impone estar frente a una cámara o un micrófono y no se piensa lo que se va a decir, sin embargo, tratándose de un representante eclesiástico, quien debe de conciliar y no denostar, mucho menos satanizar, nos parecen más que lamentable ese tipo de comentarios con una connotación misógina.

Y lo peor es que esta postura es compartida por muchos que todavía consideran que el lugar de la mujer está en la cocina de la casa, pese a que cada día se da muestra de la capacidad que tiene este género.

Por cierto, ayer presentó su solicitud como aspirante a Fiscal General de Justicia del Estado, una mujer, tocaya por cierto, quien es la primera en hacer llegar su solicitud y de obtener el cargo, la tocaya Judith Amalia Padilla Tiznado, sería la primera fémina en estar al frente de la Fiscalía… Imagínese, tendríamos a la gobernadora, Claudia Pavlovich, a la alcaldesa Célida López, y a la fiscal para demostrar el empoderamiento del género.

A un mes de nuevo gobierno falta completar gabinete del municipio

A un mes de que inició la actual administración en Hermosillo, es hora que todavía no queda completo el gabinete de Célida López, lo que suponemos debe de entorpecer de alguna manera el buen funcionamiento de las dependencias que están acéfalas y si no es así, pues que no contraten a nadie para que se ahorren ese salario y ayude a salir de la crisis en la que está el Ayuntamiento.

Para colmo, el área de Comunicación Social tampoco está laborando al 100 por ciento, los reporteros no logran contactar entrevistas y la agenda de la alcaldesa no llega con oportunidad, mientras que los comunicados tampoco son difundidos a tiempo, como si no quisieran que se supiera lo que está haciendo la primera edil.

De hecho, comentan los reporteros de la “fuente”, que ni siquiera han tenido contacto con la supuesta titular, Doris Arenas, y el número dos, el colega Francisco Reza, no se da abasto para sacar la chamba, porque está muy diversificado.

E incluso, hasta donde sabemos, Arenas tampoco se ha acercado con los directivos de los medios de comunicación, para establecer contacto, por lo que hasta han soltado rumores de que posiblemente no se quede en el cargo… El tiempo lo dirá…

Lo que urge es que respeten la labor de las y los trabajadores de medios de comunicación que cubren las actividades y no los señalen de “flojos” por estar a la “caza” de funcionarios, como ya ocurrió recientemente.

Por cierto, ya se tiene lista la terna de aspirantes a dirigir el Instituto Municipal de Cultura y Arte del municipio, la cual se presentará a consideración del Cabildo el próximo martes, aunque parece que es un “secreto a voces” que la titular será María Dolores Rodríguez Tepezano… Aunque como dicen por ahí “del plato a la boca se cae la sopa”.

