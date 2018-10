No recibiré dinero de grupos de narcotraficantes: alcaldesa Célida López

No sé si los alcaldes reciban dinero de los narcotraficantes, pero la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, dijo que ella no recibirá un solo cinco de esos grupos del crimen organizado. Qué bien que al iniciar su mandato “pinte su raya”, porque no faltará quién se atreva hacerle ofrecimientos. Además, señaló que no le tiene miedo a las amenazas que podrían presentarse durante su trienio. Ojalá que sus colaboradores sigan la misma línea, por el bien de todos. Lo anterior lo manifestó la alcaldesa en el programa de radio de María del Socorro Rodríguez.

Es necesario que estas declaraciones las tomen muy en cuenta los funcionarios de la administración y los agentes policiacos. El Comisario general de la policía, Luis Alberto Campa Lastra, les “debe leer la cartilla” a sus subalternos para que luego no digan yo no sabían. Hay policías de los tres niveles de gobierno que tienen compromisos con las “fuerzas del mal” y eso no es fácil erradicar. Por eso son importantes este tipo de declaraciones de la presidente municipal, para que no crean los “malos” que son cosas de los agentes. Esta línea es pareja para todos.

Hay que recordar que el crimen organizado es una fuerza muy poderosa que no solamente amenaza, sino ejecutan a personas que se niegan a seguir sus órdenes, más cuando estos ya están comprometidos con anterioridad.

Este problema no es de Sonora, sino de todo el país, y por lo que se mira diariamente, las autoridades federales no pueden hacer nada para acabar con este mal que lesiona a la ciudadanía y a los gobiernos. Hasta de nota que son fuerzas más poderosas que las policías de los tres niveles, hasta del Ejército. Muy lamentable.

Maleza crecida en bulevares y terrenos baldíos de Hermosillo

Y ya que andamos con asuntos municipales, es mucha la maleza crecida que se mira en todos los barrios y colonias de la ciudad, por lo que urge implementar brigadas de trabajadores para acabar con esta; los vecinos no pueden abrir las puertas y ventanas de sus hogares, porque son invadidos por zancudos y otros animales que se esconden en esas ramas. Lo bueno es que toda la ciudad sufre del mismo mal, hasta las la colonias, como la Pitic, en donde viven familias adineradas.

Este miércoles realice un recorrido por varias colonias y es impresionante la altura de la maleza en todo el municipio. Muchos lotes baldíos, unos cercados y otros no, pero todos con plantas de más de un metro de altura. Los bulevares de las colonias Pitic, Constitución, Modelo, río de Sonora, las Quintas, entre muchos más, parece que tienen años que no se corta el zacate, además plantas que alcanzan hasta medio metro (el zacate), que parece que nunca lo han cortado. Y no es grilla.

El descuido es parejo, todo a causa de las lluvias registradas en los últimos días y en la pasada administración que gobernaron los alcaldes Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y Angelina Muñoz Fernández. No todo es de la presente administración, la nueva alcaldesa, López Cárdenas, también recibió muchos males que son difíciles acabar con solo un mes de gobierno. Hablo de Hermosillo y no del gobierno en turno. Porque luego se malinterpreta y se politiza.

Recorrido de presentación de funcionarios encabezó la alcaldesa Célida López

El programa “Tú Transformas Tu Colonia” llegó a la colonia Café Combate, encabezado por la Presidenta Municipal, Celida López Cárdenas junto con funcionarios de la administración.

La comitiva recorrió las calles donde dialogaron de frente con los vecinos sobre las principales necesidades que aquejan la zona, como son fugas de drenaje, alumbrado público y seguridad.

La alcaldesa presentó a cada uno de los funcionarios que la acompañaron ante los ciudadanos, para que en un futuro estén orientados sobre a quién acercarse cuando surge algún tema que le concierne al gobierno municipal.

En la visita estuvo el Comisario General de Seguridad Pública Municipal, Luis Alberto Campa Lastra; Norberto Barraza, titular de Servicios Públicos; José E. Carrillo Atondo de CIDUE; Concepción Molina Ballesteros de Atención Ciudadana de Agua de Hermosillo.

Además de Benito Coronado de CMCOP; María Antonieta Laso de Promotora Inmobiliaria; Porfirio Peña Ortega de Salud Pública Municipal; Patricia Álvarez de Atención Ciudadana; Kareem Valles de Atención a la Mujer; y el regidor Ignacio Lagarda.

López Cárdenas, reiteró que el fin del programa es por la necesidad de tener la radiografía de lo que el ciudadano siente y necesita…Por cierto, que el Coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, aseguró en entrevista, que ya no existen problemas en la recolección de basura…Afirmó que “ya pasó la contingencia que se tenía en materia de recolección de basura en Hermosillo”…Órale.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy