‘Canelo’ quiere revancha contra Mayweather: “Perdí porque me agarró joven”

Saúl Álvarez, quien firmó el contrato deportivo más lucrativo de toda la historia, reveló que le gustaría volverse a ver las caras con Floyd Mayweather, quien le propinó su único descalabro como profesional.

“La revancha me encantaría. Si él quiere regresar y todavía está motivado para hacerlo, tendría que hacerlo bien y darme la oportunidad de tener esa revancha y demostrar quién es mejor”, dijo Álvarez para Sports Illustrated.

Y es que ‘Canelo’ tiene una espina clavada luego de haber caído el 14 de diciembre de 2013 ante el ‘Money’, derrota que, según el pugilista tapatío, se debió principalmente a su falta de experiencia en los cuadriláteros.

“En esa primera pelea, la experiencia me ganó, me agarró joven. No tengo mucho más que decir salvo que su experiencia me derrotó y que él es un gran boxeador. Me encantaría tener la oportunidad de probarme a mí mismo en este momento de mi carrera frente a él”, añadió.

Lee: ‘Canelo’ ganará 4 mdp por día al firmar contrato más lucrativo en la historia del deporte

Sin embargo, antes de todo, Álvarez deberá subir al ring el próximo 15 de diciembre para enfrentar a Rocky Fielding por título del peso super mediano de la WBA, duelo que se llevará a cabo en Nueva York.

Asimismo, Mayweather también podría hacer una escala contra Khabib Nurmagomedov, artemarcialista de la UFC que reciente despachó a Connor McGregor, gladiador que a su vez fue despachado por el norteamericano.

Fuente: SDP noticias