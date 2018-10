Buscan erradicar rezagos en el poblado Miguel Alemán

Dany Ortega

Célida López indica que esa comunidad no cuentan los recursos ni los ingresos suficientes para ser autónoma y por ahora se trabaja en resolver problemáticas

La presidenta municipal Célida López Cárdenas descartó la posibilidad de convertir el poblado Miguel Alemán en el municipio número 73 de Sonora, debido a que no cuentan los recursos ni los ingresos suficientes.

Sin embargo, la munícipe aseguró que la actual administración municipal les brindará las herramientas necesarias para erradicar las principales problemáticas.

“Entiendo la desesperación de la gente del poblado Miguel Alemán de tener esta autonomía, pero en este momento no estamos en condiciones, no obstante esta administración les proporcionará el tratamiento que otros gobiernos locales no les dieron”, manifestó.

Precisó que el sector perteneciente a Hermosillo tiene problemas de seguridad, adicciones, pobreza, desintegración familiar, al igual la falta de varios servicios básicos como drenaje, pavimentación y recolección de basura.

Pese a que la zona habitacional no se encuentra etiquetado en el presupuesto del 2018, aseveró que lo añadirán en la entrega de recursos del próximo año.