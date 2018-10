“Acaricia” Boston la Serie Mundial

Ayer, en un juego de volteretas sacan la mejor parte ante Medias Rojas, ganan 8-6 y ahora tiene todo a favor para sacar su pase al Clásico de Otoño

Los Medias Rojas de Boston se colocaron a un triunfo de alcanzar la Serie Mundial al dejar al borde de la eliminación a los aún campeones Astros de Houston, tras imponerse 8-6 y liderar 3-1 la Final de la Liga Americana. En un juego de volteretas fue Boston quien sacó la mejor parte y ahora tiene todo a favor para sacar su pase al Clásico de Otoño, al tener tres oportunidades, las últimas dos (de ser necesarias) de regreso en su casa, el Fenway Park.

Los Astros ligaron su tercera derrota, algo que no sucedía desde mediados de agosto, cuando sufrieron cinco descalabros en fila, siendo barridos en serie de cuatro duelos por Marineros de Seattle y cayendo en partido con los Rockies de Colorado.

Al igual que ayer, cuando le dio grand slam al mexicano Roberto Osuna, Jackie Bradley Jr. fue la clave del triunfo para los Patirrojos, al sonar cuadrangular de dos carreras en el sexto episodio, con el que Boston le dio la vuelta a la pizarra 6-5, en una ventaja que ya no soltaría.

Xander Bogaerts y Rafael Devers también se apuntaron par de remolcadas, en una noche explosiva para la ofensiva visitante, donde sólo uno de los nueve titulares no logró pegar de hit.

Joe Kelly se llevó el triunfo en labor de relevo y Josh James cargó con la derrota. El cerrador Craig Kimbrel se apuntó un largo salvamento, al sacar la octava y novena entrada, con el último out de forma increíble, con una enorme atrapada de Andrew Benintendi lanzándose de cabeza cuando los Astros amenazaban con las bases llenas.