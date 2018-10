“Humo blanco” de grilla de bomberos

Siguen las buenas obras de la “Gober”

Un misterio asesinato de madre e hija

“Limpiarán” de indigentes panteones

Sale “humo blanco” de grilla de bomberos…Y en torno a los que terminó por salir “humo blanco”, es con relación a los movimientos de protesta que en el último tiempo han promovido un grupillo de integrantes del Departamento de Bomberos de Hermosillo, azuzados por un tal Jesús Díaz Ruelas, al aflorar que hasta un sindicato pretenden formar para demandar más prestaciones. De ese pelo.

Con esa novedad es con la que está saliendo un ala de los “tragahumos” hermosillenses, como es la sonsacada por Díaz Ruelas, al ventilar que desde hace tres años que se trían esa intención entre manos, tan es así que hasta ya presentaron una solicitud formal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que les aprueben la conformación de una organización sindical de ese tipo. ¿Cómo la ven?

Por lo que así se está poniendo de manifiesto la grilla sindicalista que se cargan “El Chuy” Díaz y su palomilla de incondicionales, a tal punto que adelantara que los 123 miembros que conforman ese organismo de socorro, según esto ya votaron para que él sea el dirigente, lo que está por verse, como parte de un comité directivo que manejan que estaría formado por nueve de sus gentes. Ni más ni menos.

A tal grado están confiados en que el citado Tribunal les dará pa´ delante a esa pretensión de organizarse, sindicalmente hablando, que estilan que ya sólo están a la espera de la resolución aprobatoria, por dizque ya haber presentado toda la documentación que les fuera requerida para ese efecto, de ahí que habría que ver si terminan por “darles más alas”, a la hora de oficializar sus protestas. ¿Será posible?

Y como para seguir con su “línea” de “meter ruido” para continuar haciendo presencia, es que Jesús y compañía ahora se le aparecieran al Secretario del Ayuntamiento de la nueva administración morenista, Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, para plantearle una serie de exigencias ya muy recicladas y que han querido que les resuelvan de las noche a la mañana, después de que son de añales. ¡Pácatelas!

Como lo prueba el que a Gómez Sarabia también le hayan leído un pliego petitorio que contempla la inversión de recursos para la compra de nuevas bomberas, así como equipo de protección, uniformes y hasta la rehabilitación de las diferentes estaciones, como si la actual gestión encabezada por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, estuviera en jauja, cuando lo que más bien les falta es “lana”. ¡Tómala!

Aunque lo que es el operador político de la “Presimun” emanada de Morena, luego luego los “sofocó”, en lo que tiene que ver con esas peticiones, al prometerles que a como vayan mejorando las finanzas de la Comuna, es como podrían darle respuesta a esas necesidades que enfrentan, de ahí que descartaran el irse a un paro de labores en los servicios de emergencia que prestan, a partir de ese preacuerdo. ¡Ajá!

No obstante y que más bien se ve como una estrategia de Díaz y sus huestes, para “medirle el agua a los camotes” o a las nuevas autoridades municipales, a fin de ver el de a cómo habrán de negociar con ellos, que al parecer ahora será de una manera más “pajita”, al dejar entrever que ahora la intención es la de ya desaparecer o dejar atrás los plantones permanentes que habían venido llevando a cabo. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen las buenas obras de la “Gober”…Quien ha seguido haciendo valedero aquello de que, ¡obras son amores!, más que buenas intenciones, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer inaugurara la modernización del bulevar Agustín de Vildósola y la ampliación del puente Trébol en el Paseo Río Sonora, para acabar con los caos viales que en ese sector se presentaban.

En lo que es una obra que a media mañana oficialmente pusiera en marcha Claudia, en la que invirtieron recursos estatales por $122.58 millones de pesos, para brindar seguridad vial a los aproximadamente 38 mil automovilistas que diariamente por ahí transitan, así como a los peatones, por lo que el tráfico ya es oooootra cosa, al con eso haberse acabado con los embotellamientos vehiculares. Así el acierto.

Ya que dichos trabajos que iniciaron en septiembre de 2017 y que proyectaban concluir en junio de 2018, pero que por el alza en los precios de los materiales de construcción se atrasó tres meses, consistieron en ampliar en siete metros el puente hacia el lado Poniente, para tener tres carriles por sentido, con vueltas izquierdas y derechas, lo que agilizó el flujo del carrerío que en esa zona se hacía un “embudo”. ¡Órale!

No por nada es que Pavlovich Arellano resaltara, que se trata de una modernizada que era muy esperada por los ciudadanos de Hermosillo, al ser una rúa comprendida desde la calle Manuel Z. Cubillas, hasta el Callejón Rosales, en la que antes los que circulaban por esa área se “atoraban” entre el trafical y perdían hasta media hora en poder salir, cosa que hoy en día eso ya no sucede. De ese vuelo.

De tal suerte que ahora ya nomás va faltar que orienten a los conductores, con referencia a las ventajas que ahora significan las bajadas y subidas que se hicieran para conectar las inmediaciones del Vado del Río con ese pasadizo, porque sucede que por la novedad de las mismas y el desconocimiento que hay al respecto, de entada no las están aprovechando, como para sean usadas “al cien” o en toda su magnitud.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un misterio asesinato de madre e hija…El que sí que conmocionó y “le puso los pelos de punta” a los sonorenses, es el misterioso doble asesinato de alto impacto de una madre y su hija de apenas 9 años, ocurrido en la colonia San Miguel de Nogales, al aflorar que fueron degolladas por él o los asesinos, y es que según versión de los vecinos, dan cuenta que eran unas personas tranquilas. ¡Vóitelas!

Al ser una tragedia que por principio de cuentas consternara a los nogales, luego de hacerse pública el pasado lunes, alrededor de las 15:00 horas, después de que los cuerpos de las víctimas fueran descubiertos por el propio esposo y padre de Teresa de Jesús, de 47 años, así como la pequeña Azul Michell, en una trágica escena que está de no creerse, por lo dantesca de la misma. ¡Glup!

Es por eso que las especulaciones no se hicieran esperar, tocante al móvil de esos condenados crímenes, porque lo que es de inicio la Fiscalía General de Justicia del Estado no reveló los detalles de las pesquisas que ya realizan para ubicar al o los autores que las privaron de la vida y de esa forma tan sanguinaria, en lo que no es algo normal, sino producto de gente que no está muy bien de la cabeza. ¡Ñácas!

Aún y cuando por esa ciudad ser frontera, vaya que todo puede esperarse, al haber mucha población flotante o de paso, incluso procedente de otros países, principalmente de Centroamérica, de ahí que todas las hipótesis tengan sentido, para esclarecer ese sangriento hecho, después de que Teresa de Jesús y Azul Michell fueran encontradas muertas en una de las recámaras de la casa. Así los asegunes que hay.

Así que por si algo le faltara al ambiente de inseguridad que se vive en la Entidad, ahora hasta esos homicidios está enfrentando el encargado de despacho de esa Fiscalía Estatal, Aurelio Cuevas Altamirano, que son de esos que le abonan al temor ciudadano, por todo lo que ya está pasando, derivado de que se sigue viendo cada caso, que son de esos que no terminan de sorprender. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Limpiarán” de indigentes panteones…Con la novedad de que los que ya no sólo van a limpiar de maleza, previo al próximo Día de Muertos, del venidero 2 de noviembre, sino también de indigentes, son los panteones de esta Capital, de acuerdo a lo anunciado por el director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, de que los retiraran de esos puntos de descanso eterno. Así el dato.

Con todo y que Saracco Morales se refiriera principalmente a las personas que viven en situación de calle y que han adaptado las capillas del Panteón Sahuaro como sus hogares, sumado a que causan destrozos en las tumbas y acumulan basura, de ahí que ya preparan un operativo con el apoyo de la Policía Municipal, para proceder a retirarlos de esos sectores, como igual lo hicieran en el cementerio de la calle Yáñez.

Pero lo criticable de esa táctica de limpia, es que el titular de esa dependencia, que para empezar no se sabía que le tocara esa labor, que se supone que tiene que ver más con Parques y Jardines o Servicios Públicos Municipales, para nada está contemplando un plan “B” o de auxilio para esos vagabundos que no tienen un lugar donde albergarse, ya que solamente los estarán cambiando de lugar. ¿Qué no?

Cuando se intuye que a través de esas instancias deberían implementar una campaña de atención más integral y humana, en aras de rescatar de las calles a todos aquellos que puedan ser reintegrados a sus senos familiares u hospitales psiquiátricos, por muchos de ellos padecer problemas mentales, en lugar de sólo aplicar el clásico ¡aquí te pongo, aquí te dejo, como el caldito de la madeja!

Si se toma en cuenta que algo debe de hacerse al respecto o ante la cruda realidad que ya es el que cada vez haya más de esos individuos que sobreviven de milagro o por la caridad de la ciudadanía, en primer lugar para tratar de mejorar su condición y en segundo porque ya se han convertido en un problema de inseguridad, por la mayoría de ellos generalmente andar alcoholizados y hasta drogados. A ese grado.

Correo electrónico: [email protected]