RUMOR: No más Batman y Superman para el DCEU

Siguiendo con las noticias referentes al DCEU; ha salido el rumor de que Warner Bros. se olvidaría por un tiempo de dos de sus personajes más importantes, Batman y Superman, para sus siguientes producciones de súperheroes.

La cosa es así, por un lado la película del Caballero de la Noche de Matt Reeves ya tiene luz verde y se espera que tenga listo el guión para comenzar su producción, probablemente en el 2019; no obstante, se ha vuelto a mencionar que Ben Affleck ya no interpretaría al personaje, en su lugar se haría una recast.

En el caso de Superman, Henry Cavill bien podría mantenerse como el Hombre de Acero, no obstante, su participación se limitaría a apariciones especiales en cameos o ensambles; ya no habría más películas de él en solitario en los próximos años.

Reiteramos que esto es sólo un rumor; no obstante, para nadie es un secreto que, el universo de DC en cines tiene serios problemas de planeación y organización; donde el Batman de Affleck no termina de convencer a la audiencia, y Man of Steel es considerada una película media para Warner, después de que no tuviera la taquilla abultada que se esperaba en ese momento.

Estaremos al pendiente de cualquier información al respecto.

Fuente: SDP noticias