Revela Guzmán que fue explotada en su bioserie, “La Guzmán”

Alejandra Guzmán dijo aceptó que su bioserie, “La Guzmán”, le ha servido de catarsis y ha llorado en algunas partes, por las diferentes etapas que ha abordado de su vida, entre ellas, la explotación.

En las primeras declaraciones sobre la historia de su vida, que se espera salga al aire en 2019, dijo que se revelará cómo fue explotada durante su carrera, y no descartó que la historia vaya a herir la susceptibilidad de algunos personajes que han atravesado por su vida.

“Sí, claro que fui explotada, pero no sólo en una primera parte, sino durante mucho tiempo hasta que uno despierta y creo que eso se refleja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada por gente que a veces que lo único que le interesa es el dinero”, declaró la cantante.

“Yo creo que en la vida he sido muy valiente pero ha habido momentos, parejas y representaciones voraces”, dijo la rockera.

“Son momentos de mi vida, de mi familia, que yo cuento tal cual es, y yo creo que eso es importante y terapéutico para mí”, puntualizó Guzmán.

A sus 50 años, la intérprete manifestó sentirse sana, y agradecida de haber pasado batallas duras.