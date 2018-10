Pide paciencia “El Tuca” Ferretti

Paciencia, esa es la petición de Ricardo Ferretti para los jóvenes de la Selección Mexicana.

“Hoy el resultado no es positivo, pero si abrimos un poco nuestra mentalidad podemos sacar cosas provechosas, creo que el proceso de estos jugadores si siguen consiguiendo este tipo de partidos, como los que vamos a tener en el futuro, va a ser benéfico.

“Puede ser una palabra complicada, si hay paciencia, aunque es complicado y más con la Selección, pero vamos a ponerle un poquito de paciencia y si a futuro se mantiene a estos jugadores, les dan oportunidad, probándolos, creo que va a ser muy positivo, ojalá podamos tener un poquito de paciencia”, clamó el técnico interino tras la caída contra Chile.

Ferretti admitió que para los partidos de noviembre contra Argentina podrían regresar los “europeos” que no han sido considerados en estos cuatro partidos.

“Guardado está lastimado. ‘Chicharito’ (Javier Hernández) está enfermo. Porque se les olvida de Europa que Ochoa vino, Diego, Araujo, Fabián, Chucky, Raúl, hay una cantidad enorme.

“Ahora que para la próxima pueden venir los que no han venido, sí, si están jugando, en buen momento y dispuestos, claro que sí”, mencionó.

Dijo que la mejor fórmula es la combinación de estos jóvenes con los elementos que por algo juegan en Ligas europeas.

Lamentó la lesión de Hugo González y aplaudió la determinación de su Tricolor.

“Del partido me quedo muy tranquilo, bastante bien me siento, fue disputado, de tú a tú y me quedo con la impresión de que tuvimos más aproximaciones de gol para que el resultado no fuera adverso, jugaron bien, compitieron y salgo tranquilo, no satisfecho con el resultado pero sí tranquilo”, dijo.