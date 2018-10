Transforman imagen de la ciudad con remodelación de Puente El Trébol

Indudablemente la ampliación del Puente El Trébol ubicado sobre el Paseo Río Sonora, ha transformado radicalmente la zona como se observó ayer durante la inauguración que encabezó la gobernadora Claudia Pavlovich de esta obra que desde hace años era anhelada, porque se hacía un “cuello de botella” en el lugar.

Estos trabajos mejorarán la movilidad entre el norte y sur de la ciudad, ya que el puente se amplió a tres carriles y cuenta con dos rampas de ascenso y de descenso, pero además, se modernizó también el bulevar Vildósola, para lo cual se invirtieron en total 122 millones de pesos aportados por el Estado.

Esperemos que los 28 mil conductores que a diario cruzan por el lugar aprecien en justa medida los beneficios y no excedan la velocidad, para evitar accidentes, que es otro de los objetivos de la obra.

Hay que recordar que anteriormente las ansias por llegar rápido ocasionaban que los automovilistas incurrieran en varias infracciones a la Ley de Tránsito y con ello, protagonizaran percances.

Cabe señalar que nos tocó observar que en el bulevar Vildósola, todavía hay algunos detalles, sobre todo tras las lluvias, pero que esperemos queden subsanados en unos días más.

Radio Sonora llegará al 100 por ciento del territorio sonorense

Qué gusto nos dio saludar a colegas y amigos durante la celebración del 36 aniversario de Radio Sonora, en donde la directora general y mejor amiga, María Elena Verduzco Chairez, recibió la buena nueva por parte del Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, de que gracias a gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich, se extenderá la señal al 100 por ciento de territorio sonorense.

Actualmente, la radiodifusora sonorense, llega al 98 por ciento de Sonora y es la de mayor cobertura en el noroeste del país, por lo que es un orgullo presidir el Consejo Ciudadano y contribuir con nuestro “granito de arena” al engrandecimiento de Radio Sonora, que día a día busca estrategias para captar la atención de los pobladores de Sonora.

De hecho, como radio pública, ha intensificado el acercamiento entre autoridades y ciudadanos, para lo cual recientemente se inició con el programa “Micrófono Abierto” que enlazará a los titulares de las principales dependencias para escuchar de viva voz las necesidades de quienes están del otro lado del receptor y quieren plantear sus necesidades.

También, desde hace un año se dio voz a la comunidad estudiantil y científica con la participación de universidades que exponen sus trabajos en materia de investigación e innovación educativa.

Además, y con miras de coadyuvar en mantener una sociedad mejor informada, se cuenta con el programa ¨Háblame Derecho” mediante el cual se brinda asesoría jurídica a quien lo solicite.

Y como la radio también es entretenimiento, se ha logrado captar la presencia de la ciudadanía en espacios públicos mediante Noches de Plaza, A Punto de Salsa y Sonora me Encanta, que han sido todo un éxito y contribuyen al esparcimiento y unión de las familias, así que desde este espacio mandamos de nuevo una calurosa felicitación a toda el equipo de Radio Sonora.

Se mete Célida López en “camisa de once varas”

Dicen que el acusa debe de probar y esperemos que la alcaldesa Célida López Cárdenas, tenga todos los elementos para sostener su dicho de que un hermano del expresidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cobra como proveedor en Agua de Hermosillo.

Primero, no tendría nada de censurable, que si ofrece algún servicio cobre a esta administración, que no es la de su hermano, sin embargo, como no abundó en su señalamiento, la actual alcaldesa insinúa que fue proveedor desde la gestión de Maloro.

Por lo pronto, Juan Pablo Acosta, de inmediato a través de Twitter se deslindó de la acusación de López Cárdenas, mientras que ésta recibió una serie de críticas a través de redes sociales, por la ligereza en hacer un señalamiento, que de ser cierto, debería de ser avalado con una denuncia, ya que como sabemos, el que acusa debe de probar.

Desconocemos si la actual primer edil tiene esos elementos legales, porque de no ser así, no dude que vaya a ser ella la demandada por la difamación en que pudiera haber incurrido.

