Inaugura Gobernadora Pavlovich modernización del boulevard Vildósola y el Puente Trébol

Con la entrega de la obra de modernización del bulevar Agustín de Vildósola, y la ampliación del puente en Paseo Río Sonora, se brinda seguridad vial a los automovilistas y peatones que transitan por este sector de la ciudad, manifestó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Dijo que invirtieron recursos estatales por 122.58 millones de pesos, para la ampliación de vialidades, rampas de acceso al Paseo Río Sonora y bahías para el ascenso y descenso de usuarios del transporte público.

Acompañada por la presidenta municipal de Hermosillo, Celida Teresa López Cárdenas, la gobernadora Pavlovich añadió que se trata de una obra que esperaban todos los ciudadanos de Hermosillo, al ser una rúa en la que se presentaban embotellamientos viales, lo que impedía transitar con seguridad. “Fue una obra muy importante, muy esperada, el tráfico ya es otra cosa, aquí se hacía un embudo muy fuerte, eso nos impedía que se transitara con seguridad y con velocidad que es lo que la gente requiere, es una obra muy buena”, indicó la Gobernadora.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Ricardo Martínez Terrazas, manifestó que en el Puente Trébol se tenían muchos problemas viales, es por eso que con la modernización de este punto se brinda una circulación más ágil para los 38 mil automovilistas que diariamente transitan por ese sector.

“Esta gran obra consistió en ampliar en siete metros el puente hacia el lado poniente, con eso nos da la capacidad de tener tres carriles por sentido, con vueltas izquierdas, y vueltas derechas, eso nos permite agilizar muchísimo el flujo vehicular que en este punto se complicaba muchísimo el tráfico”, resaltó el Secretario… Como sugerencia, se le debería de poner el nombre del ex gobernador de Sonora, doctor Samuel Ocaña García al Puente Trébol, que fue su creador.

Hermosillo se está convirtiendo en foco de infección, sin recolección de basura y poca agua

Cuenta de nunca acabar la proliferación de baches en Hermosillo, problema que no es de ahora, sino de siempre. Los alcaldes no han tenido la capacidad política para conseguir los apoyos suficientes para aplicar en las calles, avenidas y bulevares, material de buena calidad. No importa que se bachee con “chapopote”, pero de material más resistente para que aguante más de una llovizna. De hecho, en Hermosillo no llueve como en otras ciudades del país, sin embargo, los programas de bacheo son permanentes durante todo el año y los “cráteres” no se acaban.

Los baches en Hermosillo forman parte de la fisionomía de la ciudad, al grado que los automovilistas se han convertido en “expertos” en sacarle la vuelta a los “hoyancos”. No es bueno acostumbrase a lo malo, pero debido al mal estado de las calles, los vehículos nuevos les empiezan a sanar la carrocería entre los tres y seis meses después de salido de las agencias. Al año, ya le suena todo, como si fueran “carcachas”. Además, los neumáticos cuando mucho aguantan un año.

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ya debe de tener un proyecto que incluya un plan de desarrollo urbano, en donde se contemplen los programas de pavimentación, repavimentación y bacheo. Si no tiene dinero, que pida apoyo a los gobiernos, federal y estatal, o que gestione créditos para sacar adelante a uno de los municipios más importantes del país. La capital de Sonora no debe de quedarse estancada en su desarrollo, porque, así como llegan las inversiones, también se van. La Gobernadora Claudia Pavlovich ha impulsado mucho al municipio.

Ahora, el Ayuntamiento debe de poner su parte para que Hermosillo siga creciendo en todos los aspectos y no solo en población…Me supongo ya existe todo un proyecto en donde se hable de desarrollo, nuevas empresas y generación de empleos. Que no le dejen todo al Gobierno del Estado y a la Federación, la alcaldesa también debe buscarle, porque si el municipio se hunde, sus habitantes también.

Actualmente existen problemas en el transporte público de camiones, en la recolección de basura y en abastecimiento de agua…No sé si usted lo ha notado, pero Hermosillo ya apesta. Sin recolectores de basura en la ciudad y sin agua, la combinación perfecta para atraer enfermedades. Por tal motivo, la alcaldesa López Cárdenas, debe de “tomar el toro por los cuernos” y busca la solución a los problemas del municipio. Quejándose no solucionará nada. A como se mira, de aquí a fin de años nada va a cambiar. Solo los problemas se agudizarán, notándose el retroceso.

Celebran 36 aniversario de Radio Sonora…Felicidades a todo el personal

Radio Sonora es la única estación en la entidad en llegar al 98 por ciento de la población sonorense y gracias a los esfuerzos de la gobernadora Claudia Pavlovich y el equipo de esta radiodifusora, tendrá una cobertura al cien por ciento del territorio del estado al incluir los municipios de Bacerac, Bavispe, Huachinera, San Javier, Soyopa, Ónavas, Suaqui Grande y Tecoripa.

Así lo anunció el secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, quien en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, celebró junto a empleados y directivos de Radio Sonora el 36 aniversario de la estación.

Pompa Corella expresó que a través de Radio Sonora se promueve la cultura sonorense, la participación ciudadana y contenidos plurales, además de los espacios noticiosos que mantienen informados a las y los sonorenses.

“Con una tónica que la gobernadora Pavlovich dejó clara, dando respeto y también pidiendo respeto, ese es el Sonora que hoy estamos viviendo y hemos logrado construir, todas y todos juntos en estos tres años de gobierno que llevamos”, manifestó.

En esta ceremonia, el secretario de Gobierno, acompañado de María Elena Verduzco Chaires, directora general de Radio Sonora, entregó un reconocimiento por 28 años de servicio en esta estación radiodifusora a Sonia Angélica Daniels Encinas y a Artemisa Sugich Valenzuela, ambas productoras de la estación y quienes hace unos meses recibieron su jubilación.

Verduzco Chaires destacó que en Radio Sonora se trabaja hacia el servicio público y que esta sirva a los sonorense, para ello hace unas semanas iniciaron transmisión dos programas nuevos “Micrófono Abierto”, que es un puente entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado“ y “Háblame Derecho”, un programa para orientar a los radioescuchas en temas legales.

Otro de los objetivos, dijo, es abrir espacios públicos para el esparcimiento y la sana diversión familiar; trabajar con la comunidad artística local, logrando programas exitosos como “Noches de Plaza”, “A Punto de Salsa” y “Sonora me Encanta”.

“Entendemos pues, que este es el camino correcto, unir fuerzas, trabajar en equipo y motivar acuerdos que nos permitan a quienes nos desempeñamos en Radio Sonora, seguir cumpliendo con su esencia de servicio, con la visión cultural y educativa que le caracteriza a esta radio”, aseguró, Verduzco Chaires.

