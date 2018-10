A Elías Hernández le afectó ir al Tricolor

Elías Hernández ha disputado 983 minutos de 1080 posibles en el torneo, además de ser convocado por Ricardo Ferretti para los duelos de la Selección Mexicana de septiembre. El celeste admitió que sí le pesó esa carga de trabajo en su rendimiento, pero que tras cuatro días de descanso se encuentra motivado en recuperar su nivel.

Pasó más por el estado físico, sí me sentía cansado y desgastado. Venía en buen nivel, haciendo goles, no quería que pasara eso. Pasó y estoy tratando de recuperar el ritmo, siento que me estoy encontrando de nuevo”, finalizó.

Tras el concierto de Shakira en el Estadio Azteca en la pasada Fecha FIFA, la cancha híbrida salió muy perjudicada y no se encuentra en las mejores condiciones. A pesar de que en esta semana juegan de visita, Elías Hernández, se mostró preocupado y pidió que se mejore el aspecto del césped para la próxima semana donde disputarán la semifinal de la Copa MX ante León y el Clásico Joven.

“La cancha había mejorado bastante, se veía bien. Por las imágenes se ve bastante afectada, esperemos que mejore, en esas condiciones no se puede desarrollar un buen fútbol”, dijo.