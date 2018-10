Tiene más de 200 récords Guinness

Ashrita Furman es la persona con más records Guinness en el mundo, en total suma más de 200. ¡Oh my God!

El fanatismo de Ashrita por los récords comenzó desde que era un pequeño y ahora, con 60 años de edad, cuenta con más de 200.

Pero no crean que se le hace fácil lograr registrar una nueva marca tras otra. No, no y no. La cantidad de récords que el hombre tiene son solo un tercio de los que ha presentado para lograr el título.

Ashrita lleva cuatro décadas retándose a sí mismo y al mundo entero con proezas difíciles de soñar y de conseguir. ¿A quién se le ocurriría recorrer 130 kilómetros con una botella de leche en equilibrio, hacer la milla más rápida sosteniendo un bate de béisbol recto con un dedo, tragarse 60 aceitunas en un minuto o inflar 28 globos con la nariz en tres minutos?

Los récords que este hombre tiene son muy diversos, van desde la persona que más fósforos apagó con la lengua en 1 minuto, con un total de 37; hasta preparar el cono de helado con más bolas en el mundo, según informó el medio La Nación.

Puede ser que el hecho de haber nacido cuatro días después de que se publicó el primer libro de los Récord Guinness, en septiembre de 1954, tenga algo que ver, dijo Ashrita en entrevista para Guinness.

OBSESIONADO

Ashrita Furman es un neoyorquino, de 63 años, que atesora él sólito, el haber presentado 750 hazañas inscritas en el Libro Guinness, de las cuales ha alcanzado un total de 225.

Fuente: elsiglo