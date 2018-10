Da “Gober” paso al frente pa´ informar

Da “Gober” paso al frente pa´ informar…Y todavía se comenta, y para bien, el como es que la “Gober”, Claudia Pavlovich, diera un paso al frente el pasado sábado para “personalmente en persona” acudir al Congreso del Estado a presentar su III Informe de Gobierno, mismo que contiene el trabajo realizado en el último año en pro del beneficio de los sonorenses. De ese pelo.

Al Pavlovich Arellano no necesitar de emisarios para informar sobre los avances logrados en los recientes doce meses, en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, educación, salud, economía y transparencia, entre otros rubros, a favor de los ciudadanos, que viene a ser algo así como un “corte de caja” del estado que guarda la administración actual, con todo y que reconociera que aún falta por hacer.

No en balde es que Claudia ponderará, que lo que hace más meritorio lo logrado hasta ahora, es que tuvieran que empezar por sanear una Entidad dividida, decepcionada y colapsada, de ahí que ni por asomo sea la misma que encontraran hace tres años, sino que por el contrario ya van de ganada, no obstante y los grandes retos que hay hoy en día, como es el relacionado con la seguridad y el transporte.

Es por eso que la Mandataria sonorense resaltara que podrá decirse fácil, pero que tuvieron que comenzar por recuperar la confianza, así como el poner orden y transparentar toda la acción del Gobierno estatal, de ahí que en la actualidad sea uno de los tres mejor calificados en el País, en lo que se refiere al buen uso de los recursos públicos, en contraste con los malos manejos que hubo en el pasado sexenio. ¿Cómo la ven?

O séase que así dio la cara la Ejecutiva Estatal, a la hora de cumplir con ese mandato constitucional, como es el de informar a la ciudadanía, pero consciente de los desafíos que todavía tiene por delante, en lo que será el segundo trecho de su periodo gubernamental, y más cuesta arriba que nunca, porque ahora tendrá que sortear la nueva realidad política que vive México y la región, por el triunfo de la oposición.

Y es que para empezar y acabar pronto, lo que es en el Poder Legislativo local ya tendrá una mayoría en contra, después de que en las pasadas elecciones del 1 de julio ganaran la mayoría de los candidatos a legisladores del partido de Morena, e igualmente en los principales municipios, de ahí que ahora tendrá que privilegiar la capacidad política que se le conoce, como será tendiendo más “puentes” que nunca.

Aunque el sumar y chambear es algo que se le da a Pavlovich, como lo refleja el que reiterara y recordara, que un día dijo que se iba a partir el alma por su Estado, de ahí que destacara que en lo que va de su gestión se ha levantado todos los días con la consigna y firme determinación de estar a la altura de ese compromiso que significara el convertirse en la primer gobernadora en la historia de Sonora. ¡Qué tal!

Y pa´ quien dude de lo anterior, ahí tienen la nueva inversión que acaba de concretar por 44 millones de dólares, para la construcción y equipamiento de una planta de empaque de cartón corrugado y alta gráfica en Cajeme, por parte de Grupo Gondi, que de entrada generará 600 empleos directos e indirectos durante su edificación y ya después contará con un promedio de 250 trabajadores permanentes. Así el acierto.

¡Una realidad! “levantones” de mujeres…Con todo y el hermetismo que han guardado las diferentes instancias policiales, pero los que ya son una realidad en la localidad, son los “levantones” de mujeres que se han registrado y para prueba está la advertencia hecha por la organización ciudadana nacional denominada Justicia, Derechos Humanos y Género A.C., coordinada por Rodolfo Domínguez.

Ya que para más que las agrupaciones pro defensa de las féminas que hay por estos lares, resulta y resalta que ese organismo foráneo es el que ha tenido que “poner el dedo en la llaga”, con respecto a esa inseguridad, vía Domínguez Márquez, al ventilar que ya era hora como para que las autoridades de seguridad pública ya se hubieran abocado a esclarecer esa nueva actividad delincuencial. ¡Tómala!

Eso a partir del revelador dato ventaneado por Rodolfo Manuel, de que en un lapso de quince días se han perpetrado cinco casos de ese tipo de raptos de damas, a las que han intentado secuestrar en varios puntos de Hermosillo, lo que equiparan con una clase de criminalidad que ya hay en otros Estados del sur de la República, como por ejemplo en Guadalajara, de ahí el porque de esa alerta. ¡Pácatelas!

De tal forma que ante ese ¡S.O.S! lanzado por Domínguez, ojalá y que ya no la “inguen” los operadores policíacos de los diferentes niveles y por fin se aboquen a hacerle frente a esa modalidad de crimen que ya se está haciendo muy presente por estas latitudes, en perjuicio de las integrantes del sector femenil, preferentemente jóvenes que rondan los 20 años, a dos de las cuales hasta los carros les han quitado.

Sin embargo lo que es el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, ni siquiera se ha referido a esos hechos que han inquietado a las mayorías, mucho se ha visto que hayan implementado algún operativo especial preventivo, aún y cuando no son normales esos sucesos en esta Capital, aunque ante esa exhibida habrá que ver si ahora sí hacen algo o “se ponen las pilas”. ¿Será?

Dan “luz verde” pa´ elegir Fiscal estatal…Tocante a la que finalmente salió “humo blanco”, es con referencia a la convocatoria para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tras la renuncia de Rodolfo Montes de Oca Mena, luego de que ayer en la Cámara de Diputados los tribunos se pusieran de acuerdo, al definir las reglas bajo las cuales habrán de designarlo. ¡Órale!

Así que en base a lo adelantado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña, se definió que del 16 al 20 del presente mes de octubre se recibirán las solicitudes de los aspirantes en el área de Oficialía Mayor de esa institución, para de ahí seleccionar las cinco propuestas que habrían de enviarse a la primera autoridad estatal. Así el dato.

De tal suerte que entre los requisitos acordados está el de que los prospectos para “hue$o” deberán contar con mínimo 35 años de edad; además de poseer un título de Licenciado en Derecho, con al menos diez años de expedido; sumado a que debe tener una buena reputación y sin antecedentes penales, y haber residido en México por al menos dos años previos, para sólo así poder calificar para esa responsabilidad.

Más menos así están los “candados” que le están poniendo a ese proceso de selección de lo que será el nuevo Fiscal, en cuyo ínter está como encargado de despacho Aurelio Cuevas, porque una vez definida la quinteta de aspirantes de la que habrá de salir, proyectan que el día 22 sería publicada en la página oficial del Congreso del Estado, para que de ahí salga el que será “el bueno”. De ese tamaño.

Y ciertamente que a como están las cosas de inseguras, sí que urge que ya no le den largas a esa nominación, porque lo “píor” que podría pasar, es que terminarán por politizar ese relevo o en su caso el que lo alargaran de más, por ser una Fiscalía en la que se requiere tener una cabeza que esté de manera definitiva y no un interino que no tenga todo el “power” completo por estar de paso. ¿Qué no?

Pelean en cabalgata a San Judas Tadeo…Pa´ que el como ya no respetan ni a los santos, ahí tienen que la que en esta ocasión terminó en una batalla campal, es la dominguera y tradicional cabalgata que año con año realizan en honor a San Judas Tadeo, desde el ejido La Yesca, en la carretera 26 de la Costa de Hermosillo, hasta el templo en la colonia Las Amapolas. De ese vuelo.

Toda vez que al calor del alcohol y después de un choque vehicular que tuviera lugar al finalizar esa peregrinación religiosa, es lo que provocó que se suscitara un “santo zipizape”, luego de que varios jinetes se enfrascaron en un intercambio de insultos, para luego pasar a los golpes, así como a la agresión con piedras, e incluso uno de ellos fue “lazado” cuando se daba a la fuga. De no creerse.

A tal punto llegó el zafarrancho, que tuvo que activarse el llamado “Código Rojo”, luego de que los agentes comisionados para resguardar y mantener el orden en ese recorrido, simplemente no se dieron abasto para contener a la turba, por lo que al verse superados y en medio, es que pidieran el auxilio de otras corporaciones, de ahí que ese enfrentamiento terminara con un saldo de tres detenidos. ¡Glup!

No obstante y por encima de que los rijosos se hayan visto ante San Judas como unos auténticos pecadores, lo que es la operatividad preventiva de la Policía hermosillense quedó más que evidenciada, en lo que es una tache para el Subjefe de esa área, Manuel Cabanillas Herrera, por suponerse que es quien se quedara en esa función, después de que estuviera como mandamás interino al inicio del presente trienio.

Aunado a que esa trifulca también involucra a otras instancias, como a las que les compete la responsabilidad de vigilar lo que es la venta de bebidas “espirituosas” o embriagantes, vía la expedición de los respectivos permisos, en aras de evitar el que no se llegue a esos excesos, que ponen en riesgo los feligreses, al hablarse de que a uno de los peleoneros hasta un caballo se lo llevó entre las patas. ¡Ñácas!

