Sería Altuve bateador designado

Este martes el venezolano podría jugar en dicha posición ante Boston, en el juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

El venezolano José Altuve podría jugar de bateador designado para el Juego 3 ante Boston, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Y es que Altuve está lidiando con dolores en la rodilla derecha, problema que lo aquejó durante buena parte de la temporada y no termina de desaparecer.

Altuve se perdió casi un mes por la lesión y aunque salió de la lista de lesionados el pasado 21 de agosto y no ha se ha perdido ni un juego en octubre, está claro que no está al tope de condiciones.

“Me siento mal por él, porque yo sé que se preocupa y quiere estar en el terreno”, dijo el mánager AJ Hinch.

El jugador de 28 años tiene un hit en ocho turnos en los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato, por lo que Hinch dijo que se estaba inclinando por colocar a Altuve en el lineup como bateador designado y con el también venezolano Marwin González abriendo en segunda.

Hinch mencionó que habló con Altuve tras el juego del domingo sobre la posibilidad de ser designado este martes y dijo que el pelotero lo tomó con tranquilidad.

“Le dejé saber que estaba pensando quitarle la responsabilidad de defender”, explicó Hinch. “Su primera reacción fue, ‘Lo que creas que sea mejor para los muchachos”, señaló.