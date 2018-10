Revela María Conchita aborto

La cantante venezolana mencionó que tomó la decisión de interrumpir un embarazo para no afectar el buen momento que vivía y poder seguir con su éxito

María Conchita Alonso abrió un poco de su vida personal y aseguró que hace algunos años tuvo un aborto.

Con tal de continuar con su carrera en el mundo de la música, la cantante venezolana mencionó en un programa de televisión que tomó la decisión de interrumpir un embarazo para no afectar el buen momento que vivía y poder seguir con su éxito.

Confesó que no recomendaría a ninguna mujer actuar de la misma forma en la que ella lo hizo, a no ser que se trate de una violación la que la lleve a pensar en el aborto.

“La mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo la pasé mal por varios años, sufrí mucho, por eso ahora recomiendo que no lo hagan, al menos que se trate de una violación”, confesó.

La cantante está en México para presentar su nuevo show y próximamente se grabará la bioserie de su vida, en la que se tocará el tema de su aborto que la marcó para siempre.