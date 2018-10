Realizan a 700 bebés tamiz cardiológico

La prueba empezó a implementarse a partir de julio de este año en el Hospital Infantil del Estado

Se han detectado dos casos de defectos cardíacos graves en recién nacidos en el Hospital Infantil del Estado (HIES) por medio del Tamiz Cardiológico, procedimiento que se implementó en julio del presente año y el cual a la fechan se ha realizado a 700 bebés.

Erika Flor Sosa Cruz, cardióloga pediatra encargada del proyecto de Tamiz Cardiológico en el HIES, informó que la prueba se le realiza a todo bebé nacido en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES) antes de que sea dado de alta.

Puntualizó que el procedimiento consiste en colocar una pulsera de luz en la mano y en el pie del bebé por un minuto, donde se muestra la cantidad de oxigeno que hay en la sangre, al terminar, se analiza la diferencia de oxígeno, lo que hace sospechar si existe o no un defeco cardíaco.

La especialista subrayó que los defectos que detecta el Tamiz Cardiológico pueden provocar la muerte súbita del recién nacido, ya sea antes del primer mes de edad o durante el primer año de vida, por lo cual su implementación es de vital importancia, además detecta hipertensión pulmonar e infección en la sangre.

“Se pretende que un bebé que se ve saludable, y no tiene soplo, no les dé un susto a sus papás en su hogar, porque un bebé con ese padecimiento puede fallecer durmiendo o puede regresar gravemente enfermo al hospital”, compartió.

Sosa Cruz mencionó que la detección oportuna brinda el tiempo que se necesita para el tratamiento y cirugía del bebé, además de disminuir o limitar el daño que pudiera causar el defecto cardíaco en el cuerpo del niño, tanto a nivel cerebral como en cualquier otro órgano.

Los dos bebés a quienes se les detectó el defecto cardíaco en el HIES, comentó la especialista, están en tratamiento para realizarles su cirugía de corrección de cardiopatía.

La cardióloga pediatra recomendó a los padres de familia de recién nacidos o que están por nacer, realizarles el procedimiento a sus bebés y con más razón a aquellos que tienen antecedentes familiares de enfermedades del corazón o muerte sin explicación.

“Una mamá que no tiene ningún antecedente también tiene riesgo de que su bebé tenga un defecto cardiaco, pero no tanto como aquella que tenga antecedentes; hay que realizarles el tamiz cardiológico, el cual cumple con los requisitos que debe tener un tamiz: no es invasivo, es sencillo, es reproducible y es muy rápido’’, culminó.