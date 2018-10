Promesa de reducir precios de combustibles puede meter en líos a próximo gobierno, consideran

El prometer que los combustibles van a bajar de precio de la noche a la mañana puede meter en líos a la nueva administración federal, advirtió la especialista en temas energéticos Miriam Grunstein.

“Los gobiernos se meten en líos cuando dicen que los precios van a bajar de la noche a la mañana”, dijo en entrvista con Luis Cárdenas. “Por eso la gente dice que la Reforma Energética no sirve para nada; si no le das la oportunidad de funcionar, no lo hará”, agregó.

En defensa de la reforma realizada en la administración de Enrique Peña Nieto, la especialista se pronunció a favor de las plazas de trabajo ya generadas. “Hay que pensar en la creación de empleos para el país, no sólo para Tabasco y hay que pensar en la relación costo-beneficio para el estado”, dijo.

No obstante, criticó la idea de construir una refinería en Tabasco pues, a subjuiciom la entidad no cumple con condiciones demigraficas. “Los terrenos que ocupa una refinería son muchísimos. ¿Para qué meter una refinería en Tabasco, un estado selvático, donde no hay gente?”, dijo.

Fuente: SDP noticias