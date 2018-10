Urge un control de las personas “de calle” por el bien de los hermosillenses

Se ha incrementado el número de jóvenes limpiavidrios en los cruceros de la ciudad, esto representa un peligro para ellos y un riesgo para los automovilistas que tiene que conducir con extrema precaución al llegar a los cruceros en donde existen instalados semáforos. La autoridad debe de hacer algo para retirarlos de esos lugares, al igual que a los indigentes que cada día son más los que deambulan por el municipio. Deben de hacer una casa hoja para estas personas.

Muchos indigentes sobreviven de las limosnas que les ofrece la ciudadanía y se alimentan de los desperdicios que se encuentran en las calles. También se acercan a las instituciones de beneficencia pública y en la explanada de la catedral de Hermosillo. Dentro de los grupos de indigentes hay muchos jóvenes que están en la edad productiva, a lo mejor canalizándolos bien podrían reintegrase a la sociedad. Son pocos los adultos mayores que se miran en las calles.

Otro problema más, los “viene, viene” que se han apoderado de los espacios públicos, estacionamientos, plazas, aceras y todo lugar en donde se estacionen vehículos. La necesidad ha empujado a estas personas a crear sus propias fuentes de trabajo para llevar el sustento diario a sus familias. En los supermercados, son adultos mayores los encargados de empacar el mandado y todos los productos que se venden en esos establecimientos… Otros son “viene, viene”.

Ya se miran menos menores de edad en los supermercados y tiendas de autoservicio, algunos preparatorianos y estudiantes universitarios son contratados por las empresas de venta de comida rápida para que se ayuden en sus estudios. Estos estudiantes cuentan con todas las prestaciones de ley… Muchos dicen que son ilegales ese tipo de contrataciones. Las autoridades tienen conocimiento de estas contrataciones, que deben de contar con la aprobación de sus padres.

¿Quiénes son los jefes de prensa de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado?

¿Quiénes son los jefes de prensa de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados de Sonora?, porque envían comunicado sin haberse presentado. Por lo general, en este medio manejamos la información oficial del Congreso del Estado. Sí nos gustaría saber quiénes son los que envían los boletines de Morena, PRI, PAN, MC, PT, entre otros. Creo que primero se deben de presentar ante los medios de comunicación y después enviar la información.

Después de las elecciones no se sabe quiénes manejan la información de los partidos políticos PRI, PAN, Morena, PT, MC, entre otros. Tampoco si estos tienen oficinas en Hermosillo, en los casos del PT, Morena, PAS, entre otros. Es importante la comunicación entre medios y partidos… No se ha dicho quién es la directora o director de Comunicación Social del Ayuntamiento local. Nos llega la información, pero no sabemos quién la envía. Esto es un error por parte de la comuna.

Fortalece Gobernadora Pavlovich transparencia y rendición de cuentas a los sonorenses

Para fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas ante los sonorenses, y así mantenerse en la vanguardia tecnológica a nivel nacional, la Gobernadora Claudia Pavlovich presentó los nuevos portales de Compras y Comisiones Transparentes del Gobierno del Estado.

La Mandataria Estatal señaló que para cumplir su compromiso con las y los sonorenses es que se crearon las plataformas en internet: compras.sonora.gob.mx y comisionestransparentes.sonora.gob.mx, que transparentan el gasto de los recursos públicos.

“Ahí van a ver claramente qué hacemos, a dónde vamos, cuánto gastamos, y es importante para que la gente sepa, mientras más abierto sea un gobierno, menos dudas generas, más claro se habla y yo sí tengo un gran compromiso personal con la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó la Gobernadora.

Para conocer los detalles de toda esta información referente a las compras y gastos públicos, agregó que los ciudadanos pueden ingresar a las direcciones electrónicas de cada programa http://compras.sonora.gob.mx/ y http://comisionestransparentes.sonora.gob.mx .

En estos sitios, los sonorenses tendrán la información completa de todas las compras que realiza el Gobierno del Estado, sabrán que se adquiere en cada oficina de gobierno, a quién y en cuánto se lo están comprando, así sea la compra de productos a través de una licitación pública de altos montos, de un concurso por invitación o de una compra directa por montos bajos.

Acompañada por Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General, y de Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo, la Gobernadora Pavlovich puntualizó que para la creación de los portales utilizaron recursos propios, con lo cual Sonora sigue en la vanguardia tecnológica, siendo un ejemplo en el país en este tema.

“Somos de los que van a la vanguardia como siempre en esto de las plataformas digitales, como ‘Tuobra.mx’ , como ‘100compromisos.mx’, que también han dado mucho de qué hablar y que nos han pedido otros estados, porque es un ganar-ganar, el gobierno hace y la gente se entera exactamente de lo que hace”, subrayó.

Con seis veces más auditorías efectuadas por ley a comparación del 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Sonora registra 20 veces menos observaciones, destacó la Gobernadora Pavlovich, quien se comprometió a seguir trabajando de forma transparente en beneficio de las y los sonorenses.

Miguel Ángel Murillo Aispuro apuntó que con la creación del portal “Compras Transparentes”, se pone a la disposición de los ciudadanos la información completa de todas las compras que se realizan con recurso estatal, mientras que con la herramienta de “Comisiones Transparentes”, conocerán la información de las giras y visitas de trabajo de los integrantes del Gabinete Legal y ampliado.

“Este Sonora tiene la alta responsabilidad de recuperar la confianza de la sociedad, y el único camino viable es la transparente rendición de cuentas, y vamos por el camino correcto, dándole a las y los ciudadanos la información completa y clara del gasto público a través de estrategias tecnológicas de fácil acceso y comprensión”, apuntó el Contralor del estado.

En los próximos días, añadió, se presentará el segundo informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2017, y se espera que Sonora no tenga ningún monto por aclarar, tal como ocurrió en el primer informe, acción que le permitió al Gobierno de Sonora ubicarse dentro de los primeros cuatro estados con mejores cuentas del gasto federalizado.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

