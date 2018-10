Diagnostican primer caso de adicción a Netflix

Seguramente alguna vez has deseado con todas tus ganas llegar a casa para continuar viendo una serie o hasta has dejado de dormir con tal de ver “un capítulo” más de la historia que te tiene con el alma en un hilo, pero mientras tus actividades no se vean afectadas por ello, quizá no haya de qué preocuparse.

Sin embargo, de acuerdo con médicos de India, consumir contenidos en Netflix (u otras plataformas), puede convertirse en una adicción. Así diagnosticaron en el hospital de Bangalore a un joven de 26 años que pasaba hasta 7 horas dedicado a esta actividad.

Según los reportes médicos, el paciente utilizaba este comportamiento para evadir la realidad ya que se encuentra en un grave estado depresivo en el que se hundió luego de perder su trabajo.

Con el diagnóstico se prescribió un tratamiento que incluye actividades sociales, recreativas y ejercicio que buscará ayudarlo a alejarse de las pantallas.

Ya sabes, nada con exceso es bueno.

Fuente: SDP noticias