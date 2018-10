“Descifra” lo que los gases intestinales quieren decirte sobre tu salud

Los gases o flatulencias son un problema bastante incómodo para muchas personas porque tienden a aparecer en el momento más inoportuno.

Estos incómodos compañeros de viaje se producen al deglutir los alimentos, lo cual es un proceso natural.

Sin embargo, una cosa sentir un ‘gasesito’ de vez en cuando, pero tenerlos en exceso podría ser señal de algún trastorno.

De acuerdo con una investigación con la National Institutes of Health, una persona promedio tiene 14 veces al día gases intestinales.

Steven Edmundowicz, MD, chief of endoscopy at Washington University School of Medicine in St. Louis, alerta a las personas ante la presencia excesiva de gases.

Para que no te huyan…

Bacterias fuera de control

Las bacterias fermentan los alimentos que hemos comido. Esto se llama proliferación bacteriana intestinal. Lo más conveniente es que te realices un coprocultivo para que lo analice un gastroenterólogo.

Síndrome de colon irritable

Un síntoma principal son los gases y después, el estreñimiento o diarrea. Mantente atenta si los malestares persisten por más de 3 días y acude con un médico.

Úlceras y parásitos

Los gases y los eructos con olor a azufre también pueden indicar problemas en los intestinos, como úlceras o parásitos. Tu médico puede ordenarte algunos exámenes para ver si tienes algunas de estas enfermedades.

Alergias e infecciones

Si constantemente tienes gases puede ser porque tu organismo produce más saliva y esto puede deberse alergias e infecciones respiratorias.

Tus hormonas están cambiando

Tal vez estés empezando la menopausia o tienes alguna cuestión en la tiroides que pueda estar provocando los gases.

Beber agua y hacer ejercicio pueden ayudarte a combatir tus malestares, pero no está de más que si tus molestias persisten consultes con un médico gastroenterólogo que te brinde un tratamiento adecuado.

Fuente: Salud 180