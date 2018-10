Viven rodeados de basura en la colonia Internacional

Por: Dany Ortega

Los arroyos que cruzan por la colonia son utilizados como basureros clandestinos y son foco de infección y proliferación de animales ponzoñosos

La colonia Internacional, ubicada al norponiente de Hermosillo, pertenece a los sectores en donde se concentran varios arroyos, los cuales se encuentran llenos de basura, maleza y animales ponzoñosos ocasionando inundaciones en las viviendas en temporada de lluvias.

Otro problema que aqueja a los vecinos es la inseguridad, debido a que tienen identificados varios “tiraderos de droga” causando que la zona se convierta en un nido de ladrones que saquean las casas para cambiar los artículos por narcóticos.

“No podemos dejar ni la puerta del patio abierta y mucho menos la casa sola porque en cualquier descuido los cholos se meten a robar y al rato vemos nuestras pertenencias en los tiraderos”, comentó Oscar Valles.

En el recorrido efectuado por Entorno Informativo se percató que solamente tres calles se encuentran pavimentadas, aunque están con grandes baches por las fuertes corrientes de agua que ocasiona el desbordamiento de los cauces pluviales, por lo que los vecinos claman que las autoridades municipales coloquen carpeta asfáltica en toda la colonia.

De igual forma, en la esquina de la Avenida Chetumal y Cabo San Pedro se encuentra una casa abandonada que acumula gran cantidad de basura, la cual además de dar un mal aspecto a la colonia emana fétidos olores.

“Hace años en esta casa vivía un señor, pero se le quemó porque tenía mucho cochinero entonces se salió y se fue, pero aquí se la llevan tirando basura los mismos vecinos”, expresó Norma Aida Lerma.

Se encuentran arroyos llenos de basura

Los habitantes de la Internacional señalaron que los vecinos de colonias aledañas, así como los de esta zona habitacional aprovechan para tirar todo tipo de residuos en los arroyos.

“Hace como cinco minutos vinieron unos vecinos de aquí a tirar como cuatro árboles en el arroyo, si no es que más, pero no se vale porque nosotros limpiamos, pero seguimos en las mismas porque muchas personas no entienden que por eso nos inundamos”, expuso José Manuel Olvera.

“Hay un muchachito que limpia el arroyo y quema la basura, pero pues no pasan ni dos días cuando la gente ya está tirando sus desechos y animales muertos”, aseguró Alfonso Nieto.

Impera la inseguridad

En el recorrido realizado por la colonia, algunos residentes mencionaron que en cada una de las calles se encuentra un “tiradero de droga”, los cuales provocan que incremente la inseguridad en el sector, igualmente, dijeron que no hay rondines policiacos, ni mucho menos atienden los llamados de emergencia de los ciudadanos.

“Ha habido algunos muertos porque los mismos cholos se pelean, de los dos últimos que me acuerdo son los que ejecutaron por la Perimetral y el otro casi en el Quiroga, pero la policía no vigila este sector, nos tienen en el olvido”, indicó Edilia Castillo Hernández.

A su vez, Lorena, quien atiende una tienda en esa zona mencionó que, aunque sea tedioso para los clientes, desde hace tiempo enrejaron el interior del comercio porque se estaban presentando muchos robos y asaltos.

“Si ha bajado la clientela porque a las personas que vienen a comprar les gusta escoger los productos, pero pues tapamos todo por nuestra seguridad”, comentó.

Exigen pavimentación

Ante las inundaciones que se presentan por la crecida de los arroyos en temporada de lluvia los habitantes de la Internacional solicitaron al Ayuntamiento la pavimentación de la mayoría de las vialidades, dado que solamente se encuentran con carpeta asfáltica las calles Guadalajara, Perimetral y Cabo San Pedro.

“Lo que nos hace mucha falta en la colonia es la pavimentación porque las calles se inundan, además el polvo causa muchas enfermedades respiratorias”, precisó Patricia Olivas.

Además, varios de los moradores exhortaron a las autoridades a construir puentes sobre los arroyos, puesto que las calles que cuentan con estos cauces quedan intransitables tanto para los vehículos como para los peatones.

Temen contraer ricketssia

Por último, los pobladores externaron su inconformidad porque los perros callejeros que abandonan los vecinos de otras colonias de Hermosillo en ese sector cuentan con demasiadas garrapatas.

“Cuando vas caminando por una calle vez como a veinte perros callejeros pero llenitos de garrapatas, y tenemos miedo de que nos piquen y nos de ricketssia, tenemos que ir con un palo para que no se acerquen y ya le hemos hablado a la perrera, pero no viene”, expresó Atanasia Ureta.