Piden limpieza de panteón municipal

Dany Ortega

Los familiares de los difuntos lamentaron que a poco más de dos semanas de que se conmemore el Día de los Muertos, el camposanto está en total abandono

A poco más de dos semanas del Día de Muertos, el Panteón Municipal de la colonia El Sahuaro, se encuentra lleno de basura y maleza, tanto entre las tumbas como en las calles.

Varios ciudadanos que se encontraban en el lugar denunciaron que Servicios Públicos Municipales ya había anunciado que comenzaron con el operativo de limpieza en los cuatro cementerios de la ciudad, sin embargo, no se ven avances en el retiro de la maleza y otros desechos.

“Yo creo que ya no van a limpiar, ya casi se acerca el dos de noviembre y no se ha visto algún movimiento por parte de las autoridades, nada más quitan lo que ve la suegra como dicen, y ahorita con el agua de la lluvia no se puede ni pasar”, manifestó María Inés.

A su vez, Sandra Ruiz dijo que el Ayuntamiento de Hermosillo no se ha hecho cargo del campo santo, por lo tanto, los mismos familiares tienen que retirar la basura que se genera.

“Está muy sucio, pero cada familiar anda limpiando su pedazo y hasta hay anuncios en donde personas se ofertan para limpiar tumbas”, comentó.

Piden pago de horas extras

Por otra parte, un trabajador de Parques y Jardines, quien decidió omitir su nombre, mencionó que no han limpiado el panteón porque no reciben el pago por horas extras.

“En los cuatro panteones de la ciudad hay mucha basura, pero no hemos venido a limpiar porque no nos quieren pagar las horas extras”, reveló.