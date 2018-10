Vislumbra retorno de Adela Noriega

Adela Noriega está tentada a volver a la actuación luego de una ausencia de 10 años en la televisión mexicana. Así lo asegura Fernando Carrillo, quien esta semana tuvo comunicación con la actriz, con quien protagonizó la telenovela “María Isabel”, en 1997.

Noriega es de las pocas figuras mexicanas que mantiene su vida privada totalmente hermética, porque cuando no está en un proyecto laboral se ausenta por completo de los reflectores.

“Estamos ella y yo en pláticas. Podemos hacer un proyecto increíble juntos. Sería una serie o una película, pero no hay nada en concreto”, comentó.

Desde su participación en la telenovela “Fuego en la Sangre” junto a Eduardo Yáñez, en 2008, a la actriz no se le ha visto en otra producción.

“La estamos convenciendo para que vuelva, créeme”, declaró Carrillo, “Tanto su hermana como yo, así como la gente que la queremos y admiramos, queremos que regrese. Los tiempos de Dios son precisos y perfectos, y creo que se va a dar”.

Durante la charla, el galán compartió que en 1997 se enamoró perdidamente de ella, incluso le dio un anillo de compromiso, pero ella le dijo que no.

“Le tengo un gran amor (a Adela). Me robó el corazón y me enamoré perdidamente de ella cuando hicimos María Isabel”, dijo.

Ahora, como amigo de la artista, dijo que respeta su privacidad, por eso no da detalles del paradero de la protagonista de “El Manantial” y “Amor Real”.

“Está entre México y Estados Unidos, pero ella siempre va a ser de México y para México”, comentó sin dar más detalles. “Adela es Adela. Es una persona enigmática, misteriosa, pero de las mujeres más bellas del planeta. Creo que se perfilan las cosas como para que trabajemos juntos”.

Hace días Carrillo publicó un mensaje en su cuenta de instagram en el que señaló que la actriz siempre vive y vivirá en su corazón, acompañado de un “hasta siempre”.

El texto causó confusión, pues algunas personas creyeron que algo malo pasaba con Noriega.

“Fue un mensaje de amor”, aclaró. “Ni está enferma y sigue muy vigente, muy activa, muy bella y muy viva, gracias a Dios”.

Después de 18 años de ausencia en la pantalla chica en México, Fernando Carrillo está de regreso con la serie “Sin Miedo a la Verdad”, que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas.