El Tri, 50 años ininterrumpidos de rock

A sus 65 años José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, nunca imaginó rocanrolear durante medio siglo junto a su banda El Tri, que él mismo define como los ‘Rolling Stones’ mexicanos.

Nacido en Puebla el 2 de diciembre de 1952 y considerado para muchos como el máximo exponente del rock mexicano, inició su carrera musical en 1968 junto a Carlos Hauptvogel y Guillermo Bereacon la banda Three Souls In My Mind, cantando temas en inglés de su autoría, considerando este como el lenguaje original del rock.

En 1971 la banda participó en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro al cual asistieron más de trescientas mil personas, concierto que hizo historia en México, al igual que en la trayectoria del grupo.

El movimiento estudiantil de 1968 y el ‘Halconazo’ de 1971 seguían en la memoria de los mexicanos y el gobierno, la prensa y la sociedad las usaron para censurar y relegar al rock a la oscuridad de los “hoyos funky” por más de una década.

En 1984, Carlos Hauptvogel decidió separarse de la banda quedándose con los derechos del nombre, por lo que Lora se vio obligado a integrar otra agrupación, la cual, bautizó como El Tri, abreviatura del nombre con el que era llamado el conjunto anterior por su público.

En 1985 El Tri gana su primer disco de oro por su álbum titulado Simplemente, siendo la primera agrupación mexicana de rock en obtenerlo, del cual se desprende el primer sencillo Triste canción de Amor.

En octubre de 1997 celebra su aniversario número 29 dentro del marco del Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato; siendo el primer grupo de rock presentado oficialmente en tan reconocido evento cultural.

Durante la gira de 1997 denominada Virgen Morena, recorrió parte de Estados Unidos, Perú y la República Mexicana dando así un total de 80 conciertos a los cuales asistieron más de un millón de personas.

Bajo el nombre de Three Souls in my Mind fueron grabados 15 LP’s, 13 en estudio y uno doble grabado en vivo en Reclusorio Oriente.

Con el nombre de El Tri han grabado 22 álbumes más; 18 en estudio y 4 en vivo, uno grabado en la Cárcel de Santa Martha, otro realizado en El Hollywood Palladium de los Ángeles, California, el siguiente grabado en el concierto de aniversario número 25 en el Palacio de Los Deportes de la Ciudad de México y el cuarto durante los dos conciertos festejando sus 30 años de carrera ante un total de casi 20 mil personas en el Auditorio Nacional en 1998.

El Tri ha recibido un sin número de reconocimientos, entre ellos un Ariel, premio al Mejor Tema Musical por el tema Las Piedras Rodantes para la cinta Un año perdido, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, otros premios como las Palmas de Oro, la Medalla Phonos; así como 8 discos de Oro y 1 de Diamante por más de un millón de venta de discos en Estados Unidos.

Entre sus logros también tienen cuatro nominaciones al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español, además de haber vendido más de 30 millones de discos y ser considerada una de las mejores bandas en el mercado de habla hispana, por lo que tiene una estrella en Las Vegas.

En octubre de 2013 la banda festejó 45 años de carrera con un concierto de más de dos horas en la Arena Ciudad de México.

Al año siguiente, Lora presentó el libro de anécdotas Qué viva el rocanrol.

A finales de 2016 el gobierno capitalino emitió 10 millones de billetes del metro para conmemorar su carrera y este año inspirará a un grupo de artistas urbanos que pintarán un mural dedicado al rock mexicano en un inmueble de la ciudad.

Para festejar medio siglo de carrera, la banda liderada por Alex Lora se presentará hoy en el Palacio de los Deportes donde tendrá como invitados a Andrés Calamaro, Javier Batiz, Toño Lira, Luciano Napolitano, Norma Valdez -“La Janis Joplin mexicana”- y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, entre otros.