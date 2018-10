¿Doblaje? No, prefiere cantar

El doblaje en el anime es cosa seria. En Latinoamérica los actores Mario Castañeda y René García, como voces de Gokú y Vegeta en Dragon Ball, son vistos como divinidades por los fans.

Y sucede lo mismo en Ja­pón. Recientemente, la can­tante japonesa Luna Haruna quiso probar suerte en este mundo, al cual entró gracias a su fanatismo por Sailor Moon, y lo hizo con la animación Uruhara!

Sin embargo, no fue lo mismo ni tan fácil como cantar ope­nings y endings como ella lo hace en Sword Art Onli­ne, por ejemplo.

“Yo pense que era un trabajo se­mejante a cantar, porque ambos son vocalizaciones, pero des­cubrí que es totalmente di­ferente, requieres distintas preparaciones. Fue realmen­te difícil. Debo aceptar que después de esa experiencia retomé el gusto por cantar”, y aquí echó a reír durante la charla que sostuvo con Excélsior.

“Lo disfruto, me gusta; puedo viajar y conocer lugares; no es que el dobla­je no me haya gus­tado, pero revaloré mi trabajo original”, agregó. Porque no es cosa fácil. Para hacer doblaje y dar voz a una animación se requiere estudiar actuación, ya lo han dicho muchas ve­ces los maestros Castañeda y García.

Ella estará cantando hoy en el Auditorio Blackberry como parte de la primera edi­ción del Anime Music Live en México, un show para que todo otaku disfrute de las ver­siones originales de sus ani­mes favoritos.

Serán canciones de Sword Art Online, Fate/Stay Night y Kill la Kill, entre otras.