DC lo hace oficial, James Gunn es el guionista de Suicide Squad 2

Aunque Warner señaló hace unos días que era un hecho la llegada de James Gunn al DCEU con Suicide Squad 2; este 12 de octubre DC ha reiterado lo anterior haciendo oficial al cineasta como el nuevo guionista de la película.

Hasta donde se sabe, Gunn tendrá vía libre para desarrollar sus ideas, lo que probablemente signifique que se le hará un reboot a la franquicia, después de la mala recepción en crítica de la primera entrega. Esto significaría un nuevo tono, nueva historia y personajes; algo que podría ser plausible tomando en cuenta que Harley tendrá presencia en otras películas de DC (como Birds of Prey); así que no habría problema con omitir al equipo de la cinta original.

La historia de Suicide Squad 2 en su guión y dirección es un tanto curiosa y compleja; después de lo que pasó en la primera entrega, David Ayer decidió bajarse del barco en favor de Gotham City Sirens, obra de la cual no se ha sabido nada en meses; Gavin O’Conner entró para sustituirlo, no obstante, la historia que armó con los guionistas Todd Stashwick y David Bar Katz fue desechada por parecerse a Birds of Prey de Cathy Yan.

Así, la película actualmente se encuentra sin staff; por lo que se espera que Gunn asuma el mando, esto a pesar de que ni Warner ni DC han mencionado su intención de firmar al ex-director de Guardianes de la Galaxia para que se haga cargo del proyecto.