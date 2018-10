Reportan a un desaparecido por derrumbe en Monterrey

Rescatistas y cuerpos de auxilio laboran para rescatar al hombre que aún se encuentra sepultado bajo los escombros del edificio derrumbado en la colonia Espacio Cumbres

Rescatistas y cuerpos de auxilio laboran para rescatar al hombre que aún se encuentra sepultado bajo los escombros del edificio derrumbado el jueves en la colonia Espacio Cumbres, en el poniente de Monterrey.

Miguel Ángel Perales, subdirector operativo de Protección Civil, señaló en esta mañana en rueda de prensa que sería durante las próximas horas cuando estarían dando con la última persona desaparecida tras el accidente ocurrido ayer.

“Yo pienso que en las próximas horas, posiblemente antes de mediodía o pudiera ser antes, pudiéramos retirar toda la tercera losa, es decir, la losa superior y en base a la información que tenemos es que esa persona se encuentre entre la segunda y tercer losa”, dijo.

Perales señaló que pese a los pronósticos, el personal de Protección Civil busca a una persona con vida.

“Yo y todo el personal que está trabajando en este momento estoy buscando a una persona desaparecida y tenemos la esperanza de encontrarla con vida, hemos tenido experiencias mucho peores que ésta y hemos encontrado personas con vida, entonces el mensaje que quiero enviar a los familiares es que todo nuestro empeño está puesto para encontrarlo cuanto antes con vida”.

Desde esta madrugada, La Fiscalía confirmó la identidad del último desaparecido, Armando Cervantes Durán, quien aparentemente trabajaba en el área de elevadores al momento del percance.

No obstante, los rescatistas no descartan poder encontrar más personas de las que no se tenga información.

Hasta la mañana de ayer continuaban los trabajos en los que participan alrededor de 150 rescatistas en el lugar, los cuales podrían ser relevados por igual número de trabajadores en las próximas horas.

La cifra oficial del derrumbe es de 7 muertos, 15 heridos, entre ellos un bombero, y un desaparecido.

Protección Civil del Estado reportó anoche que los heridos se encontraban estables con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. La mayoría fue dada de alta ayer mismo.

El derrumbe ocurrió en la construcción de una plaza comercial ubicada en Prolongación Ruiz Cortines, a unos metros de la Avenida Cumbres del Sol, en el poniente de Monterrey, en los límites con el Municipio de García.

El proyecto contemplaría 24 locales en dos niveles, con otros dos niveles de estacionamiento, en una área aproximada de unos 50 por 30 metros en el sector Collins de la Colonia Espacio Cumbres.

Cuando la estructura colapsó, alrededor de las 12:15 horas, contaba ya con tres niveles construidos, incluyendo uno subterráneo.

La obra ya había provocado el derrumbe de una barda el 24 de noviembre del año pasado, cuando se realizaban excavaciones en el lugar.

Dan lista de víctimas

Los nombres de los siete muertos fueron dados a conocer durante la madrugada.

Ellos son José Yesman Olvera Flores, Francisco Javier Escalona Rodríguez, Iván Eduardo López Hernández, Francisco Javier Escalona Pérez, Pedro Escalona Pérez, Federico Martínez García y Juventino Martínez Morales.

Sus familiares ya los habrían identificado oficialmente en el transcurso del jueves en el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.