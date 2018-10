Aprovechan lluvia para crear fake news

Divulgan que en la avenida Rebeico un pick up marca Dodge, línea Ram, color blanco, doble cabina sucumbió a la humedad ocasionando el percance

Una imagen de un vehículo dentro de un enorme hoyo en una calle se hizo viral ayer en redes sociales, en cuya publicación se mencionaba que el accidente había ocurrido en la avenida Rebeico, versión que fue desmentida por autoridades.

En la gráfica se aprecia un pick up marca Dodge, línea Ram, color blanco, doble cabina, y se indica que la superficie de rodamiento sucumbió a la humedad ocasionando el percance.

Desmienten las autoridades

La fotografía que se hizo circular en redes y se indica que fue captada en la avenida Rebeico, no corresponde a Hermosillo, reveló Jesús Alonso Durón Montaño.

El jefe del Departamento de Tránsito aseveró que no se recibió reporte del accidente y que además personal a su cargo recorrió toda la avenida y no se encontró accidente similar.

“Al parecer no es de esta ciudad la fotografía, se hicieron recorridos en toda la atería vial y no existe tal socavón, ese accidente no ocurrió en Hermosillo”, destacó.