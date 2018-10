‘Todo ha sido un show’: Javier Duarte

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, envió una extensa carta de 15 páginas a Imagen Noticias desde el Reclusorio Norte; en ella se centra en la resolución del juez federal en la audiencia pública del 26 de septiembre, en el acuerdo judicial que establecieron con las autoridades de la PGR, a través del mecanismo de procedimiento abreviado, que puso punto final al proceso y que evitó llevar su caso a juicio.

En dicha carta, Duarte dice que la lectura más certera de lo que ocurrió la hizo Andrés Manuel López Obrador, “al decir con toda razón que esto es puro show”, que todo su caso “ha sido un espectáculo mediático, una telenovela que han sabido vender muy bien a la opinión pública, un circo romano en donde las autoridades responsables han promovido sus actuaciones, más que en los juzgados y tribunales, en los medios de comunicación”

Después Duarte apunta que el propio subprocurador de Delitos Federal de la PGR, Felipe Muñoz, afirmó que si se hubieran ido a juicio, en lugar de optar por el procedimiento abreviado, hoy muy probablemente él estaría absuelto y libre.

Duarte dedica un párrafo a hablar de lo que considera muy mala investigación de la PGR. Que para él y sus abogados sigue siendo una sorpresa que con una investigación tal mal integrada y llevada, un juez girara la orden de aprehensión.

Duarte dedica un largo párrafo a explicar que las acusaciones en su contra estuvieron sostenidas simplemente por los dichos de delincuentes confesos que obtuvieron beneficios por acusarlo

“Cabe resaltar que a la mayoría de estas personas, ni los conozco, y por lo tanto nunca tuve trato alguno con ellos, esas personas hubieran sido muy estúpidas si no me hubieran acusado”, y subraya que en su caso, no existe una sola prueba documental donde aparezca su nombre o el de alguien se su familia; que no existe ninguna cuenta bancaria ni ninguna transferencia de recursos en su favor o de alguien de su familia, que no hay ninguna propiedad mobiliaria o inmobiliaria de la que sea dueño, y que tampoco se le pudo probar aumento de su patrimonio durante el tiempo en que fue gobernador de Veracruz.

En síntesis, escribe que no hay nada indebido, solo los dichos de los testigos protegidos, que fueron respaldados por autoridades de la PGR. “Esto es un show mediático” aseguró.

“La campaña mediática que han desarrollado en mi contra ha sido implacable, las autoridades de la PGR han cometido todo tipo de abusos, han filtrado inteligentemente, y lo han hecho poco a poco, para que la nota no se apague y dure el mayor tiempo posible y llegue al mayor público que se pueda”

“Esta campaña de linchamiento público me ha colocado frente a la sociedad mexicana como culpable de todo de lo que se me acusa, violando con ello, de manera reiterada, el principio de presunción de inocencia. Por estas razones, y contra toda mi voluntad, tuve que aceptar el procedimiento abreviado; la opinión pública y la sociedad ya me habían juzgado y condenado y bajo estas circunstancias, el riesgo de enfrentarme contra el sistema y perder era muy alto”.

Dice que reconocerse culpable ha sido la decisión más difícil de su vida… Después Duarte escribe que por qué todo el mundo se pregunta por qué durante su detención, él siempre tenía una sonrisa, a lo que responde:

“Es muy simple, porque sabía que todo era un circo, un montaje, un espectáculo mediático, un show, y sabía que las autoridades no tenían, ni tienen ninguna prueba en mi contra, ya que nunca hice nada ilegal; por lo tanto, era imposible que me condenaran por algo que no hice”, concluyó.