Un peligro latente Mercado Municipal…Y el que se confirmó que es una auténtica “bomba de tiempo”, por lo viejo y deteriorado que está, es el antiguo Mercado Municipal de esta Capital, de acuerdo a la advertencia que hiciera la directora de la Unidad de “Desprotección” Civil local, Santa Agustina Aguilar, al manejar que el inmueble no debería estar abierto por la inseguridad que representa. ¡Zaz!

Es por eso que Aguilar Castillo adelantara, que se abocarán a verificar las condiciones en que está ese edificio, en lo que se refiere a paredes y techo, a fin de detectar si presenta más fallas estructurales, como las que le afloraran hace un año y que es por lo que desde entonces se encuentra clausurado el acceso del lado Oriente, de ahí que lo más probable es que todo esté igual de afectado. De ese pelo.

O séase que así está la inspección que esperan concluir el venidero mes de febrero del 2019 y a partir del saldo que arroje, es que determinarían la opción de mantenerlo, con todo y que Santa Agustina anticipara, que en caso de que esas instalaciones no tengan arreglo, procederían a cerrarlo y buscar la reubicación de los locatarios, ante lo que de inmediato “ya pegaron de gritos”, al oponerse a esa posibilidad de cierre.

Y es que con todo y que es un lugar que ya se ve como un mero cascarón, por la falta de mantenimiento, lo que son algunos de los vendedores que ahí tienen sus puestos, calificaron de muy extremista la declaración de la funcionaria municipal, que por cierto es quien ya se hacía como senadora “pluri” en el lugar 16, pero que por un ajuste que hicieran las autoridades electorales, es que la dejaron fuera.

Eso al aflorar que ante la postura que asumiera Aguilar, supuestamente un grupo de esos changarreros que ahí operan, acudieron a reunirse con ella para aclarar el dato y según esto ahí se retractó de esa versión, al salirles con que no dijo los que dicen que declaró, respecto a que presuntamente esa estructura ya había cumplido su vida útil, y que incluso ya estaba en condiciones como para derrumbarse. ¿Cómo la ven?

Por el contrario aseguran que les aclaró que es un hecho que se va a arreglar, de ahí que únicamente dejarían de operar en lo que realizan esos trabajos de reparación estructural, que contemplan que serían de noviembre a enero, de ahí que hasta ayer saliera con que esa revisada debe tocarle Protección Civil Estatal, con lo que dejó entrever que ya se estaría “lavando las manos”. De ese tamaño.

No obstante y que habrá que checar cuál es la verdad con relación a esa encerrona que estilan que tuvieran el pasado miércoles con Aguilar Castillo, porque capaz y son puros dichos o “castillos en el aire” de los susodichos, por esos dimes y diretes que se han traído, cuando lo cierto es que si no se han llevado a cabo el arreglo de la parte que permanece cuarteada, es porque no le han querido invertir de su “lana”.

Aunque lo único verídico es que ese centro comercial verdulero, sí que es un latente riesgo, ante lo que hay que checar que decisión final toman al respecto, porque ante que las pingüe$ ganancias de esos comerciantes, debe pensarse en la seguridad de los clientes y más en la época decembrina, que es cuando hay un “gentío de gente” que acude por lo de las compras navideñas. Ni más ni menos.

¡Pone en alerta! la Tormenta “Sergio”…Los que han seguido viéndose muy tormentosos con Sonora, son los sistemas meteorológicos, por como ahora con la Tormenta Tropical “Sergio”, procedente de Baja California Sur, que estaría “tocando” o afectando la Entidad, como lo exhibe el que desde ayer comenzara a provocar lluvias, aunque pronostican que las más intensas se presentarían hoy. ¡Tómala!

Es tal la alerta de todos colores que ha causando ese huracán, aún y cuando ya se degradara a un tormentón, que para no correr riesgos y por recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil, la secretaría de Educación y Cultura (SEC) anunció la suspensión de clases para éste viernes en las escuelas públicas y particulares de Educación Básica de los 72 municipios, a fin de proteger al estudiantado.

Toda vez que en base a los vaticinios acuáticos que hay, dan cuenta que podrían registrarse precipitaciones de hasta 200 milímetros en algunas zonas, que son uno auténticos llovidones, y con vientos de más de 50 kilómetros por hora, de ahí que todos los cuerpos de emergencias ya hayan tomado sus providencias, como parte de una estrategia preventiva para evitar posibles contingencias. ¡Vóitelas!

No en balde es que en ambos turnos se cancelarán las actividades escolares, en lo que son kinders, Primaria y Secundaria, pero ya en las instituciones públicas de educación Media Superior y Superior, dependerá de los criterios de los directores o rectores determinarlo y darlo a conocer a la comunidad escolar, eso a partir de cómo vean venir el aguacero y por ser alumnos que pueden protegerse más.

De tal forma que será otro temporal que tendrá que sortear la gobernadora, Claudia Pavlovich, después de que la última llamada 19E dejara serios daños, al extremo de que la secretaría de Gobernación declarara en estado de emergencia a once municipios, aunque con “Sergio” aseguran que las cosas podrían ser más desastrosas, después de que éste día estaría ingresando por la región de Guaymas y esos lares. Así el dato.

Que rendirá buenas cuentas la “Gober”…Con todo y que no se ha hecho mucho ruido con respecto al III Informe de Gobierno que la “Gober”, Claudia Pavlovich, habrá de presentar mañana ante el Congreso del Estado, pero existe la percepción de que nuevamente saldrá con saldo a favor, por el avance que consideran que ha habido en los diferentes rubros que tienen que ver con el quehacer gubernamental.

Al manejarse que en lo que será su tercer “corte de caja”, con lo que se marcará la mitad de su sexenio, hacen saber que a la fecha o en ese periodo ya ha cumplido el 72% de sus compromisos de campaña, con lo que ha hecho valedero el eslogan que ha distinguido a su administración estatal, como es el de darle valor a la palabra, a la hora de hacer realidad las promesas que ha hecho. De ese vuelo.

Y para muestra de ese progreso que ha promovido Pavlovich Arellano bastan unos botones, como es el que en materia de educación se pasó de los últimos a los primeros lugares, al ser el Estado que más adelantó en la última evaluación de PLANEA, en el nivel Secundaria, después de que antes estaba en los últimos lugares; y por el estilo los profesores sonorenses mejoraron tocante al desempeño. ¡Órale!

En tanto que en el ámbito económico estilan que igual se ha destacado, con más de 61 mil nuevos empleos generados, y la tasa de desempleo más baja en los últimos 10 años, con un crecimiento económico promedio anual del 3.5%, uno de los más altos, a la par de que se pactara la segunda inversión más grande que ha habido, después de la Ford, con Constellation Brands, con 900 millones de dólares.

Mientras que en lo relacionado a la rendición de cuentas claras, con Claudia se ha pasado de los diez peores lugares, a los tres mejores en resultados de auditorias federales, con saldos públicos más limpios, a partir de que se ha fomentado una política de trabajar con transparencia, honestidad y una nueva cultura del gasto público, de ahí el porque ya sea un referente a nivel nacional y puras de esas. Así los aciertos.

“Le cambian la pichada” a los yaquis…A quienes sí que “mandaron por un tubo”, con la oposición que tenían a que el gasoducto pasara su territorio, es al grupúsculo de yaquis que mantenían su actitud de rechazo, por como la empresa gasera cambiara la pichada y decidiera mejor bajarlo desde Chihuahua a Sinaloa, y de ahí a Obregón, y no de Guaymas, como inicialmente lo tenían proyectado.

No por nada es que quien casi casi andaba tirando cohetes de contento, a la hora de dar a conocer esa buena nueva, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, porque con el cambio de trayectoria de ese conducto de gas natural, se estará garantizando el abasto para el sector industrial, ya que con el uso de ese combustible se les reducen sus costos de producción hasta en más de un 40%, lo que ya marca.

De ahí que los que finalmente se quedaron sin el cuadro ni la estampa o esa ganancia, son el grupillo de integrantes de esa tribu étnica, y supuestamente por haberse ido a los extremos, a la hora buscar un beneficio por dejar cruzar ese conducto gaseoso por sus terrenos, aunado a que eso sólo sería el principio, porque ya después cada cierto tiempo tratarían de $acarle$ má$, por ser unos expertos en el chantaje.

Luego entonces al que vaya que por algo le volvió el alma al cuerpo, por esa arreglo que se lograra, vía esa modificación de ruta que se determinara, es Vidal Ahumada, porque la disposición de ese insumo que será llevado a Cajeme por la empresa TransCanada, permitirá la atracción de más inversiones, además el asegurar la permanencia de las que ya están funcionado en esa región. A ese punto.

A ese grado está la trascendencia y el positivo efecto de que ya se haya destrabado ese conflicto, que habían provocado en esas latitudes del yaqui y todo por querer sacar raja de más de lo que les hubiera acarreado un progreso indirecto, pero “pos” es evidente que se fueron “largos” o de largo a la hora de negociar que les dieran algo, argumentando que esa obra pondría en peligros a esas comunidades.

