Regresará Lucero a la televisión

Descarta que sea telenovela o la actuación, “pero es un proyecto que va de la mano con la música que estará al aire en televisión abierta el año que viene”, reitera

Mantener la ilusión del público es una tarea fácil para “La Novia de América”.

Sin temor a explorar, Lucero ha demostrado que lo mismo puede adaptarse a las redes sociales, donde suma más de 10 millones de seguidores, que incursionar en la banda para cautivar a nuevos escuchas como demuestra con su álbum “Más Enamorada con Banda”.

Sin recetas, señala, sigue explorando nuevos proyectos, entre ellos su regreso a la televisión nacional en el primer semestre de 2019.

“No es telenovela, no tiene que ver con la actuación, pero es un proyecto que va de la mano con la música que estará al aire en televisión abierta el año que viene. Todavía no damos el aviso oficial, pero muy prontito.

“Una serie biográfica no está en mis planes en este momento, mejor cuando pase más tiempo, algunos años, que se escriban más capítulos en la historia. Ahora no está en los planes hacer una serie de mi vida”, enfatiza la intérprete de “Vete con Ella” y “Necesitaría”, sin ahondar en los detalles del estreno que tendrá por Televisa.

Sobre los rumores surgidos recientemente de que pudiera dar vida a Catalina Creel en “Cuna de Lobos”, Lucero explica que sí es algo que le gustaría, pero que no hay ningún proyecto en puerta.

“Además creo que todavía por edad no estoy en la del personaje, Catalina era un poco mayor, pero siempre he dicho que estoy abierta a los proyectos que de pronto llegan y te atrapan.

“Si más adelante hay una propuesta televisiva que me gusta, que me acomoda, que se adapta a mi carrera musical puedo empezarlo a pensar, no estoy cerrada a ello, pero básicamente en este futuro cercano mi vida artística está más ligada a la música y es lo que me quiero dedicar”, completa la también actriz, quien apareció por última vez en tele nacional en “Por Ella Soy Eva” (2012).

Actualmente lo que la mantiene enamorada es el lado musical, bajo este rubro lo mismo se ha presentado en el Auditorio Nacional, que en palenques.

“Con 38 años de carrera lo más interesante, lo más importante para mí es mantenerme, permanecer en el gusto del público, que las canciones, los discos tengan un nuevo porqué, cada proyecto es un comenzar de nuevo, ya sea con la promoción, el lanzamiento, la planificación del proyecto, en sí te vas ilusionando y la verdad que en este caso la banda sinaloense me ha traído muy buenos resultados.

“El cariño del público es increíble. También el que público que escucha banda de toda la vida me haya aceptado en este género y que el público mío de siempre diga ‘yo no oía banda, pero ahora la oigo porque la cantas tú’ es una idea muy interesante”, abunda.

Lo que la mantiene rejuvenecida y con una actitud positiva es el tener sueños, mismos que implican renovarse, atreverse y salir de un estado de comodidad; reconoce que aunque a varios artistas eso les funciona a ella no, parte de ello es la línea de zapatos que lanzó hace un par de días.

“Tiene mucho que ver el trabajo, la dedicación, que me gusta ser disciplinada, dedicándome a lo que me gusta con muchas ganas y por supuesto sin el cariño del público no sería posible”, puntualiza.