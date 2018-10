Prepara Caifanes disco inédito

La agrupación conformada por Saúl Hernández, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera, pretende conservar su espíritu pero también evolucionar

Veinticuatro años después de lanzar su más reciente disco, “El Nervio del Volcán”, la legendaria banda Caifanes se metió al estudio a crear música nueva.

“Este proceso es complejo, pero finalmente lo logramos y estuvimos en el estudio en Nashville hace unas semanas. Ahí vienen las cosas.

“Vienen temas inéditos. Pero como felizmente no tenemos la presión de una disquera, ni siquiera tenemos la presión de nosotros mismos por tener un punto de salida, lo estamos tomando con mucha calma”, confirmó el bajista Sabo Romo.

La agrupación, también conformada por Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera, pretende conservar su espíritu, pero, también, evolucionar.

“Nos metemos al estudio después de más de 20 años de no grabar juntos. Lo que tocamos suena a lo que somos. Queremos traerlo al sonido de hoy.

“Me gustaría mucho que sonáramos… como Reik. Bueno, no. Como Caifanes 2018”, bromeó el músico.

Los intérpretes de “Antes de que Nos Olviden” acaban de celebrar sus tres décadas de trayectoria en un multitudinario concierto en el Palacio de los Deportes.

Durante la velada, reconfirmaron que una de sus más grandes bendiciones son sus seguidores.

“No sé cuántas veces hemos tocado allí, y fue una cosa indecible, alucinante, estamos eternamente agradecidos por tanto amor, tanta entrega. Sobre todo, por la paciencia.

“El público de Caifanes tiene una paciencia como para hacer una colecta de llaves y erigirles un monumento. A 30 años me siguen conmoviendo como la primera vez”, dijo Romo.