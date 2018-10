Por qué no se puede orinar en la ducha y otros cuatro datos que no sabías de la vida en la Antártida

En la Antártida, el continente de las condiciones ambientales severas e inhóspitas, no hay pueblos ni ciudades. En este territorio, al cual se refieren a veces como el ‘Marte Blanco’, existen varias bases de investigación en las cuales científicos suelen pasar varios meses en condiciones de aislamiento, temperaturas extremadamente bajas y falta de luz y oxígeno. El portal web AdMe ha descrito siete hechos curiosos sobre la vida en este continente.

1. Aire sin olores

El aire en la Antártida suele ser más limpio que en otras partes de la Tierra. Además, está desprovisto de olor. Al regresar de las expediciones, los investigadores suelen ser sorprendidos por la abundancia y el poder de los olores, incluso cuando solo están caminando por la calle.

2. Cuatro meses en oscuridad

En la Antártida, no hay días ni noches al uso: en invierno el sol no aparece y en verano no se pone debajo del horizonte. Durante cuatro meses reina la oscuridad. Debido a esto, a quienes se encuentran en esas tierras a veces les es difícil conciliar el sueño o comer.

3. Aislados durante los inviernos

Durante el invierno, las bases en el continente quedan aisladas del resto del mundo. Si ocurre alguna situación de emergencia durante los meses invernales no habrá forma de recibir ayuda exterior.

Por esa razón las bases en la Antártida están dotadas con cierta autonomía para poder superar estas adversidades. Así, la base Concordia (pertenece a Italia y Francia) cuenta con un hospital y grandes almacenes con alimentos.

Una integrante de esa estación, llamada Julien, describió uno de los inviernos que pasó un equipo de 13 personas. Explicó que cada integrante allí tiene 2 especialidades. Por ejemplo, un fontanero (plomero) puede saber prestar asistencia en la sala de operaciones, y un cocinero puede sustituir a un bombero en caso de necesidad.

4. Mejorar futuras misiones espaciales

La sensación de total aislamiento y las consecuencias psicológicas que experimentan las personas que viven en las bases antárticas se asemejan a las del espacio. Es por ello que en estas bases se llevan a cabo pruebas que tienen como fin preparar a las personas para futuros vuelos espaciales de larga duración. Las condiciones de este lugar ayudan a los científicos a mejorar las aeronaves espaciales y cómo serían las primeras estaciones en la Luna y Marte.

5. No se puede orinar en la ducha

En la Antártida hay pocos recursos para sostener la vida de los integrantes de las misiones científicas. Así, por ejemplo, en Concordia el agua se obtiene de la nieve. Para derretirla, se necesita una gran cantidad de combustible, por lo que se ahorra este recurso: después de ser utilizada en lavabos y duchas, el agua se purifica y se usa nuevamente.

Por esta razón, a los ocupantes de la base se les prohíbe usar jabones y geles de ducha personales: aquí todos usan herramientas de limpieza especiales que son compatibles con el sistema de limpieza. Es por ello que en Concordia no se puede orinar en la ducha: el sistema no logra procesar productos de desecho humano.

Fuente: actualidad.rt