Así responde Lupita Jones a quienes la señalan de ser responsable del suicidio de una mujer transgénero

A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, Jones envió un comunicado defendiendo su postura y manifestándose sobre el lamentable caso deItzel Aidana Ávila, quien se quitó la vida este fin de semana tras manifestar su descontento con ella.

Directo al punto controversial, Lupita inició su mensaje expresando: “no soy yo, ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie, en la medida en que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres, y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte de tus objetivos ni de tus posturas”.

Sobre su declaración, la directora de Mexicana Universal dijo: “quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar en nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas, no soy dueña de la verdad, pero de lo que si soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano. Siempre me he dirigido con absoluto respeto y trato digno a todas las personas, nunca he hecho ninguna distinción de ideologías, ni de preferencias, no solo acepto las diferencias, las celebro, porque creo firmemente que es lo que nos da equilibrio y nos hace crecer en todo”.

Y agregó: “las opiniones que di son desde mi posición de mujer, también merecen respeto y también tienen derecho a ser escuchadas, como todo, sin ofender, sin agraviar, sin lastimar, sin etiquetar y sin agredir. Quienes exigen respeto por su forma de ver, sentir, amar o vivir, deben también estar dispuestos a respetar las formas de otros, quienes exigen inclusión, deben estar dispuestos a incluir opiniones distintas a las suyas, una opinión distinta no implica estar en contra y mucho menos es un discurso de odio o rechazo”.

Finalmente, Lupita Jones solicitó respeto y pidió un alto a las agresiones que ha recibido por brindar su postura sobre ese tema, pues desea que, en lugar de buscarse motivos para dividir, se busquen temas que unan a las personas.