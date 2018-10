Rinden tributo a Aretha Franklin en los American Music Awards

Desde el Microsoft Theatre de Los ángeles, la noche de ayer se llevó a cabo la entrega los American Music Awards 2018.

En la ceremonia no podía faltar un homenaje a “La reina del soul”, fallecida el pasado 16 de agosto tras perder la lucha contra el cáncer de páncreas.

El tributo estuvo a cargo de Gladys Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y Cece Winans. Ellas interpretaron las canciones “Amazing Grace” y “Climb Higher Mountains”, mismas que se escucharon en el funeral de Aretha Franklin.

Asimismo, se escuchó Mary Do You You Weep, How I Got Over y Old Landmark.

Fuente: SDP noticias